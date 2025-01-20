華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

美國總統當選人川普今天將宣誓就職，根據事先擬妥的講稿，他會在演說中號召「常識革命」。這將是川普重返白宮歷史性的一刻，且他擬著手實施大規模驅逐移民及高關稅等政策。

根據美國「華爾街日報」（WSJ）取得的講稿，川普（Donald Trump）預計在就職演說中指出：「我滿懷信心與樂觀重返總統職位，我們身處一個（邁向）國家成功的令人振奮的新時代開端。改變的浪潮正在席捲這個國家。」

「我今天要告訴美國人民，現在是我們以史上最偉大文明所蘊含的勇氣、活力及生命力再次採取行動的時刻。」

知悉川普草擬講稿情況的人士透露，儘管好鬥的川普在2017年就職演說曾以「美國浩劫」（Americancarnage）感嘆美國當前困境，這次他的演講旨在傳達更樂觀的情緒。不過，川普也以脫稿演出聞名。

同時，川普預計在演說中揚棄前幾任總統的誇誇其談，以直白措辭闡述他認為最緊迫的國家問題以及他的解方。

川普的宣示儀式訂於美東時間20日中午12時（台北時間21日凌晨1時）。