聽新聞
0:00 / 0:00
川普就職典禮改室內 王定宇曬立委合照：已取得邀請票
川普將在美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就職美國總統，由於華府面臨嚴寒，就職典禮將移師室內至圓形大廳，因人數限制，我國慶賀團因此無法現場觀禮。民進黨立委王定宇稍早發文透露，感謝外交部和駐美代表處同仁努力，代表團已取得獲邀進入室內觀禮的邀請票。
賴清德總統指派立法院長韓國瑜，率領跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。
但華府當地因極地寒流帶來低溫，典禮臨時移至國會山莊內的圓形大廳舉行，戶外觀禮均取消，該地點僅能容納2000人，我外交部日前指出，包括我國慶賀團在內等諸多賓客，都因規模臨時大幅縮減而無法現場觀禮。
不過，王定宇稍早在臉書貼出朝野立委代表搭捷運的合照，他說，準備參加川普、凡斯就職典禮，感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票，因為大範圍交通管制，全體搭乘捷運前往，因為天氣寒冷，穿著包得像包子一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言