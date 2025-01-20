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大馬總理淡化川普上台關稅衝擊 認為撐過初期陣痛就會回歸常軌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
馬來西亞總理安華認為，各界不應該把川普上任後預計實施的關稅想得太壞，全球貿易秩序很可能一陣子後就會恢復常軌。美聯社
馬來西亞總理安華認為，各界不應該把川普上任後預計實施的關稅想得太壞，全球貿易秩序很可能一陣子後就會恢復常軌。美聯社

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在近日接受媒體專訪時，嘗試淡化外界對美國總統當選人川普上台後，可能會透過實施高關稅造成亞洲長期經濟動亂的擔憂，認為全球貿易體系只要撐過初期陣痛期，就會恢復往常。

英國金融時報（FT）報導，77歲的安華在接受該報專訪時表示，他已和中國大陸領導人習近平，以及阿拉伯聯合大公國穆罕默德等亞洲領袖有過交談，雖然他承認亞洲各國領袖現在內心都充滿焦慮，但多數領袖也都認為關稅「不應該被想得過度負面...美國想要保護自身利益，但貿易障礙長期上並不會帶來幫助，因為相互依賴性很高。」

安華預測在川普20日就職典禮後會有一陣「初期陣痛」，但之後「理智應該會勝利」。他說：「可以預期初期會有一些動盪或不確定性，但五、六個月後，事情又會一切回歸常軌。太多的美國集團和企業在外國貿易和投資上有太多利益，也依賴這些利益。」

安華表示，他已告訴許多非西方人士，川普這次當選總統所展現出的態度，比他的前任拜登「更加果決，也更為明確」，沒有表現出「優柔寡斷或不確定」。

不過，他也警告，現在判斷川普是否會比拜登好共事還有些為時過早。他說：「我希望答案是Yes。就如同（前美國總統）歐巴馬所說的，這是一種無畏的希望（The Audacity of Hope）。」

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