TIME總統就職專刊封面 川普一手掃空桌面凸顯全面變革

「時代雜誌」（TIME）今天公布美國總統當選人川普就職專刊的封面，畫中川普坐在橢圓形辦公室桌前，一手揮掃清空現任總統拜登的物品，旁邊寫著：「他回來了」（He's Back）。

川普（Donald Trump）將於明天就任總統，時代雜誌今天在社群媒體X平台發文公布他的就職專刊封面，題為「川普的破壞回來了」（Donald Trump'sDisruption Is Back），其中可見川普一臉嚴肅地直視前方，一手清空總統辦公桌上的文件、鉛筆、電話、水杯甚至是拜登（Joe Biden）的標配墨鏡，後方窗外的天空則烏雲密布。

時代雜誌指出，川普本身就是一股難以預測的改變力量，無論人們如何看待他，他都以10年前無法想像的方式改變了美國。

從民主共和兩黨擁護的華盛頓共識（Washingtonconsensus）支持自由貿易、總統尊重檢方獨立性到美國堅守與北大西洋公約組織（NATO）盟邦的共同防禦承諾，川普擺脫這些規範，後果則波及全球。

時代雜誌評論，川普堪稱前美國總統小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）以來，入主白宮者中最有影響力的改革者。

然而，川普既是全球變動的推動者，也是全球變化下的產物；其施政方針試圖應對的挑戰，是數十年來所累積的問題，現已無法單由任一領袖或國家處理。

早在美國2001年發生911恐怖攻擊事件前，從移民、組織犯罪到疫情，各種跨國議題已對國際社會構成挑戰。在中國方面，美國面對的是一個不同於過往任何對手的潛在經濟及軍事競爭者。

時代雜誌表示，川普矢言採取一系列積極措施以解決這些挑戰。他承諾大規模驅逐移民、透過訴訟打擊媒體自由、兼併格陵蘭島（Greenland）、巴拿馬運河（Panama Canal）與加拿大－不過加國這部分他或許只是在開玩笑。

時代雜誌還談到，川普將挾空前的政治優勢就任總統，這得益於他在總統大選取得決定性勝利、坐擁幾乎創紀錄的民調、獲得掌控國會的共和黨團結力挺，以及企業界普遍支持。最令人矚目的是，科技菁英這次承諾與他合作。