吸取第一任期教訓！葛來儀解析美中台對策：川普不太可能主動用台灣作籌碼

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受香港南華早報訪問時表示，川普可能從第一個總統任期吸取了教訓，他重返白宮後，不太可能主動利用台灣作為談判籌碼。

香港南華早報今天刊登葛來儀的訪問。記者提問，一些分析認為，對川普來說，美國支持台灣可能是有條件的，而川普可能會用台灣作為談判籌碼。川普的第二個任期對台灣意味著什麼，特別是國會由共和黨控制的情況下？

葛來儀表示，川普2016年第一次當選美國總統後，他最初試圖利用台灣來獲得對北京的影響力。在接到時任總統蔡英文的賀電後，川普質疑美國是否應該繼續堅持一個中國政策。川普接受美媒訪問時表示，「我不知道為什麼我們必須受一個中國政策的約束，除非我們與中國就貿易等其他事情達成協議。」

不過，川普的策略失敗了，當時川普沒有令中國與美國進行貿易談判，反而中國拒絕與他接觸，直至他重申對一個中國政策的承諾。當年川普就職數週後，他在與習近平的通話中，同意遵循一個中國政策。

在2017年4月川普與習近平在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面後，川普排除了再次與蔡英文直接對話的可能性。他當時向路透社表示，他與習近平建立了很好的個人關係，他不想給習近平帶來麻煩，所以當他再次與蔡英文通話前，他當然想先與習近平通話。

葛來儀表示，川普可能從這一事件中吸取了教訓。當他重返白宮後，他不太可能主動利用台灣作為談判籌碼。

不過，如果習近平提出一項與台灣有關的具體要求，川普可能會考慮是否可以利用這項要求，來獲得他想要的東西。例如，川普是否願意超越美國「不支持台獨」的傳統說法，而採納習近平的呼籲說美國「反對台獨」，以換取他想要的。

葛來儀又提到，不能排除中國會武力犯台，所以需要為可能會發生的情況做好準備。美國必須增強其能力，以便在台灣遭受攻擊或震懾時可威脅採取有效的軍事回應。

不過，葛來儀表示，越來越多的證據顯示習近平不太可能在短期內冒險全面入侵台灣，其中一個原因是中國面臨國內重大經濟挑戰，令人擔憂會對中國造成潛在不穩定。

另一個原因是習近平明顯對軍隊沒有高度信心。自2023年夏季以來，約有20名高級軍官和國防工業高層被免職。

葛來儀表示，她曾聽過有中國學者認為，台灣對北京來說比對美國更重要，美國不太可能犧牲血和財富來保衛台灣。

她說，若北京將其政策建立在這假設上，將是錯誤的。美國與世界上許多國家一樣，有效管理並最終和平解決兩岸分歧符合美國利益。美國認為，在雙方達成解決方案之前，應維持兩岸現狀，包括台灣由台灣人選出的政府來實行自治。

她表示，台灣是美國的重要合作夥伴。2023年台灣是美國第8大貿易夥伴，貿易額達1275億美元。台灣對於美國的經濟競爭力和繁榮至關重要。中國對台灣的成功脅迫將動搖人們對美國安全保障的信心。

葛來儀表示，目前來說，美中在南海發生軍事衝突的風險較在台海大。美中在南海發生過多次近距離交鋒，存在事故可能升級的風險。