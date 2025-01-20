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川普就職典禮在即 日本盼儘早舉行領袖會談

中央社／ 東京20日綜合外電報導

美國候任總統川普的就職典禮即將在美東時間20日登場，日皇德仁今天已向他發送賀電；而日本內閣官房長官林芳正則表示，希望儘早實現日美領袖會談。

日本經濟新聞」報導，日皇夫婦2019年曾在皇居（皇宮）接待到日本進行國是訪問的川普，以及其妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。

川普當時處於第一個任期，且是德仁即位後第一位會面的國賓。

報導指出，德仁會在外國領袖就職或建國紀念日等場合發送賀電。

另外，面對川普即將正式重返白宮，相當於日本政府發言人的林芳正今天對此表示，「希望能儘早實現日美領袖會談，盼建立堅固的信賴與合作關係，把日美同盟提升到新高度」。

林芳正也說道：「兩國為了實現自由且開放的印度-太平洋共同努力，對於地區與世界的和平與穩定有重大貢獻，希望與美國新政府共享這方面的認識」。

川普 德仁 日本經濟

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