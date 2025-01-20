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川普就職日 美媒：拜登將留卸任信傳達祝福與建言

中央社／ 華盛頓20日專電

美國總統當選人川普的就職典禮今天舉行，川普一早將前往白宮與總統拜登會合，兩人再同車前往國會山莊。拜登離開橢圓形辦公室前，將依傳統留一封卸任信給川普，傳達祝福與建言。

曾經是美國第45位總統的川普（Donald Trump）今天將再度就職。華府19日起受極地寒流影響，下起大雪，川普日前決定將典禮由國會山莊西側露台廣場移至國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda），主辦單位規劃室內僅約600個座位。

川普與第一家庭成員18日傍晚已由佛羅里達州自宅飛抵華府，近日住在白宮斜對面的國家賓館「布萊爾賓館」（Blair House）。

根據主辦單位日前提供媒體的流程表，川普與他的夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）一早到教堂禮拜後，即前往白宮。拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）將在白宮迎接、並與川普伉儷簡單茶敘。

隨後，拜登將依慣例，與川普搭乘同一輛車前往國會山莊參加就職典禮。依美國憲法第20條修正案，總統在1月20日中午宣誓就職。依照規劃，將成為第47位總統的川普預計在11時47分宣誓，隨後發表約42分鐘的演說。

川普的宣誓將由最高法院首席大法官羅伯茲（JohnRoberts）主持，副總統當選人范斯（JD Vance）亦同。范斯的宣誓在川普之前進行。

就職典禮後，川普將到國會山莊東側舉行送拜登離開的儀式，隨後在國會山莊的總統室（President’sRoom）簽署內閣任命等文件，並參加就職午宴。

川普預計在就職日簽署的多項行政命令，可能涉及暫緩執行TikTok禁令、移民與邊境、能源等議題，預計下午5時在白宮橢圓形辦公室進行。

川普晚間則將參加多場慶祝就職的舞會，預計晚上10時返回白宮。

川普4年前連任失利、質疑選舉舞弊，拒絕出席拜登的就職。川普當時少數遵循的慣例，是留下卸任信給拜登。拜登、川普至今都未對外公開這封信。拜登當時讚許川普寫了「慷慨的信」，他以私人信件為由，選擇不透露內容。

美國有線電視新聞網CNN報導，拜登也會寫卸任信給川普。即將離任的總統寫卸任信給繼任者，是始於雷根（Ronald Reagan）在1989年寫給老布希（GeorgeH.W. Bush）卸任信以來的傳統。

美聯社引述詹森基金會（LBJ Foundation）會長烏普德格羅夫（Mark Updegrove）的說法指出，若拜登寫卸任信給川普，將創下美國史首例：一位將卸任總統寫信給繼任者，而這位繼任者正是曾留卸任信給他的人。

川普 拜登 白宮

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