勝利大會川普誓言兌現承諾掃蕩移民 支持者好嗨

美國總統當選人川普明天即將宣誓就職，重返白宮執政。他今天在華府一場集會中告訴大批支持者，他在上任首日就會嚴格限制移民，迅速實踐這項核心的競選承諾。

綜合路透社和法新社報導，在第一資本體育館（Capital One Arena）舉行的「『讓美國再次偉大』勝利集會」（Make America Great Again Victory Rally），川普說：「明天日落時，我們國家遭受移民入侵的情況就會戛然而止。」

川普並表示將於上任首日簽署「大量」行政命令，其中1項將會禁止「跨性別的荒唐事」、禁學校講授批判性種族理論（Critical Race Theory），並禁止跨性別運動選手參與女性運動項目。

他同時重申，將公開前總統甘迺迪（John F.Kennedy）、甘迺迪總統胞弟前聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy）以及民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遭暗殺身亡的資料。

他向場內爆滿群眾表示：「明天中午，美國漫長的4年下坡路就將落幕，而我們將在這嶄新的一天迎來美國的強大與繁榮。」

今天勝利集會開始之前，有成千上萬人不畏低溫和又下雨又下雪的天氣耐心排隊，他們聲稱等不及看川普上台一展才幹。

現年40歲民眾史蒂芬生（Loren Stephenson）在破曉前1小時，也就是清晨約6時左右就來排隊，「我很開心能來這裡支持（川普）」。她還說：「這天雖漫長，但總體上大家心情愉快。」

遠從威斯康辛州來的23歲民眾札赫（ThomasZacher）說，他去年11月大選投川普一票主要是出於經濟因素，過去4年通貨膨脹數度上揚。但他支持川普也是出於這位億萬富豪的魅力。

他說，川普的「魅力、他的活力。老實說，要不是川普，我認為很多人根本不關心政治」。

現年53歲民眾歐佛拜（Christina Overby）則是等不及川普上台執政，說：「他將帶領我們回歸正軌。」

她說：「我來自勞工階級家庭，我真的很不樂見其他國家的人湧入，那些人不應該在這裡（美國）、把機會從諸如我家這樣的人們手中奪走。」