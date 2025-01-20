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川普一句話 引爆馬斯克操縱2024大選陰謀論

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普（右）與馬斯克（左）19日在「讓美國再次偉大勝利集會」舞台相擁。路透
美國候任總統川普（右）與馬斯克（左）19日在「讓美國再次偉大勝利集會」舞台相擁。路透

美國候任總統川普在就職前夕的19日，於華府舉行「讓美國再次偉大勝利集會」並發表演說，挺川大將兼科技富豪馬斯克也驚喜登台。不過，川普大讚馬斯克對電腦很在行，「比所有人都懂電腦，包括計算選票的機器」，這樣一句話迅速讓馬斯克操縱2024年總統大選的陰謀論滿天飛。

每日郵報報導，川普當時在台上對群眾表示，這位億萬富豪、科技天才「比任何人都懂那些電腦」，他說：「所有的電腦，那些計算選票的電腦。結果我們有如暴風一樣席捲賓州取勝」。

報導指出，競選當時，有關搖擺戰場賓州的民調都呈現對民主黨總統候選人賀錦麗有利，不過最終川普以50.4%對48.7%的得票率差距奪下賓州。

現在，川普的言論正在引發陰謀論，認為馬斯克利用電腦專業幫助操控賓州的選舉結果，「聽起來像是個供認，說馬斯克改變了選票數字，幫他贏得大選」，「聽著像馬斯克操縱選票」、「忍不住吹噓自己的罪行」。

川普支持者則一笑置之，還說「看到左派變陰謀論者，這真是太有趣了」。

川普 美國 馬斯克

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