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川普擬驅逐無證移民 教宗：會是災難

中央社／ 梵蒂岡市19日綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，美國總統當選人川普承諾大規模驅逐無證移民，如果成真，將是「一場災難」。

法新社報導，明天將重返白宮的川普承諾對美國約1100萬名無證移民採取強硬立場。

方濟各接受義大利電視頻道Nove訪問時表示：「如果這是真的，那將是一場災難，因為這會讓那些一無所有的可憐蟲付出代價。」

川普矢言實施「美國史上最大規模的驅逐行動」，不過任何驅逐計畫都將面臨法律挑戰，一些國家也可能拒絕接收被驅逐者。

川普在2017年第一次執政期間，曾在梵蒂岡與方濟各見面半小時。方濟各過去曾批評川普的反移民政策。

2016年2月，當被問及這位當時的美國總統候選人的反移民立場時，方濟各說：「任何人，無論是誰，只想築牆而不是造橋的人，都不是基督徒。」

去年，這位阿根廷耶穌會士罕見批評美國總統大選候選人的政見，稱嚴厲的反移民態度「瘋狂」，並批評美國右翼天主教人士的立場過於保守。

78歲的川普還矢言終止「公民出生地原則」（birthright citizenship），稱其「荒謬」，儘管這項原則受到美國憲法保障。

分析家還預期，川普將就移民政策的其他方面發布行政命令；川普也正考慮宣布國家緊急狀態，使他能夠釋放五角大廈的資源。

川普 移民 美國

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