川普迷因幣$TRUMP發威 市值飆破380億美元

美國候任總統川普推出的個人專屬加密貨幣「迷因幣」（memecoin）$TRUMP價格今天飆升，目前市值已飆破380億美元（約新台幣1.2兆元）。

法新社報導，川普昨天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）和社群媒體X發布推文，宣布推出專屬迷因幣$TRUMP。迷因幣指的是以網路迷因為主題的加密貨幣。

迷因幣不具備經濟或交易價值，經常被用作投機交易手段。

川普本人和負責發行$TRUMP的公司Fight Fight FightLLC均未透露他可從首批發行的迷因幣中賺取多少利潤。

官方網站指出，目前已發行2億枚迷因幣，FightFight Fight表示未來3年計劃再發行8億枚。

截至今天晚間7時30分（台北時間20日早上8時30分），$TRUMP漲至約48美元，使這款迷因幣的價值達到約96億美元。

以此價格計算，川普和其身邊人士仍持有的8億枚迷因幣價值約為384億美元。

除了與美元等穩定資產掛鉤的「穩定幣」之外，加密貨幣經常出現極其劇烈的波動，價格暴跌的情況並不少見，尤其是迷因幣。

川普的迷因幣在回落之前已漲至75美元。

即將再次成為第一夫人的梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今天也發行了自己的加密貨幣，名為$MELANIA。

川普原先反對加密貨幣，但在2024年競選總統期間突然轉變態度，承諾成為「加密貨幣總統」，透過鬆綁監管機制等大力發展加密貨幣產業。