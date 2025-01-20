川普上台後 美國防部觀察名單成了下一步對陸制裁線索

隨著川普重返政壇，投資人對哪些中國大陸企業可能成為美國制裁或貿易管制的對象感到憂心。美國國防部長期被忽視的一份觀察名單，如今成為投資人尋找線索的焦點。

幾家知名大陸企業本月出現在這個美國國防部認為和軍方有關連的公司名單，導致相關股價大跌，其中有騰訊和寧德時代。

這份以年度國防法案中相關條款為名的所謂「1260H名單」並無任何法律後果，也不會直接導致制裁，但市場仍出現恐慌性賣壓。

BCA研究公司全球總經策略師 Marko Papic表示，「這波拋售並非全因這份名單的現實意義，而是更多反映市場對這些企業未來可能面臨情況的疑慮，」「這只是邁向更多排除、管制以及潛在制裁的第一步。」

這份名單是川普首次執政期間在年度國防法案中要求制定的，目的是揭露中國大陸軍方與商業利益之間的聯繫。拜登政府接手後，繼續將更多企業納入名單，包括一些表面上看似為民用的企業。

如今的疑慮在於，川普可能利用這份名單更積極增列政府認為隱藏和中國大陸軍方聯繫的企業。

川普提名的財政部長貝森特上周四的參院人事審查的聽證會上，也表達了類似的疑慮。

「中國經濟是世界歷史上最不平衡且失衡的經濟體，」貝森特在作證時說：「他們利用貿易順差來資助其軍事機器。在中國大陸，有一個詞語叫『軍工』，軍事永遠擺第一位。顧及大家方便，我就不用中文來唸了。」

遭列入美國國防部觀察名單可能帶來很大影響。騰訊遭列名黑名單後的四個交易日內，股價下跌了10%。寧德時代股價下跌約3%。

五角大廈也將另外14家公司增列名單中，榜上有名的實體總數已超過130家，涵蓋航空公司、建築公司、航運公司、電腦硬體製造商以及通訊公司等諸多領域。

以騰訊和寧德時代為例，他們可能因為在人工智慧（AI）和電池領域的先進技術開發而被列名。按Crowell & Moring 前情報官員及國家安全律師 Michael Atkinson 的說法，這些公司是企業而非政府主導開發新興技術的典範。

投資人將美國各類黑名單混為一談，也可能是導致股價遭到賣壓的另一原因。華府也展開討論，考慮採用更統一且精簡的方式來管制並制裁大陸企業。