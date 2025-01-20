川普上任在即 蘇姿丰、郭台銘專機美國現蹤 就職典禮惟黃仁勳缺席

美國總統當選人川普將於今（20）日正式就任，其就職儀式將在美東時間20日中午12點舉辦，全球科技巨擘位表重視，幾乎每家大廠都派高管出席，包括蘋果、亞馬遜、特斯拉、Meta及安謀都將齊聚；而市場也發現，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的私人專機灣流G650ER，近日只飛美國境內，而昨日落地機場位於佛羅里達州，距離宣誓儀式會場華盛頓，飛行時間只要4小時，因此蘇姿丰仍然有機會親自出席典禮，而她的一舉一動也備受外界關注。

據悉，川普日前成功以高票再度當選美國總統一職，並即將於當地時間1月20日中午12點（大約為台灣時間1月21日凌晨1點整左右）在華盛頓，舉行盛大的宣誓就職儀式，團隊預料屆時將有超過25萬人冒著嚴寒天氣湧向華盛頓市中心，親眼見證川普再度上任成為美國第47任總統。事實上，這已經是他第二次坐上總統大位，因此也被外界稱為「川普2.0」，而市場傳聞他將在上任後發布一系列全新方針，也因此讓全球企業大廠，擔憂受到新政策的衝擊。

對此，業界目前已傳出包括蘋果、亞馬遜、特斯拉等世界級大廠，都將到場祝賀的消息，而身為美國總統當選人，川普在打選戰時，不斷在背後支持他的大金主「特斯拉（Tesla）」創辦人伊隆.馬斯克（Elon Musk）也將親自到場，另外，還有蘋果（APPLE）執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜共同創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI執行長奧特曼等科技大佬，目前都已經確定將如期出席，其坐位也已安排在相當重要的位置。

隨著美國新任總統的就職儀式進入倒數，外界也將目光聚焦到那些擁有私人專機的科技大佬身上，並藉由了解他們的行蹤，進一步推測他們是否現身，而近日有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳，才剛於18日與台鏈代工夥伴結束會面、並在19日結束訪台行程離台，但他下一站卻不是返美參加川普就職，反而繼續安排緊湊的訪中行程，而面對外界詢問「是否參加宣誓典禮？」他也直接表態不出席，也引發市場的熱議。

至於市場上少數能與輝達分庭抗禮的大廠晶片大廠超微（AMD），董事長暨執行長蘇姿丰是否會參加儀式，也格外的備受市場投資人矚目，事實上，超微近年被外界拿來跟輝達、英特爾擺在一起、合稱「AI三巨頭」，事實上，超微（AMD）作為全球第二大繪圖晶片（GPU）供應商，在市場上也被視為是輝達（Nvidia）的替代選擇，而領導者蘇姿丰也被外界視為能與「AI教父」黃仁勳並駕齊驅的人物。而根據飛航動態資料顯示，其搭乘的灣流G650ER自1月7日起都是在美國飛國內航線，因此外界看好，她有機會現身會場，並親自對新任美國總統川普表得祝賀。