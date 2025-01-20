川普首次談尹錫悅戒嚴！調侃「還有人說我亂？看看南韓」
韓聯社引述哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國候任總統川普曾開玩笑說，「每個人都說我製造混亂，但是看看南韓」，這番言論明顯指涉南韓總統尹錫悅去年底宣布戒嚴後遭國會閃電解嚴，後續引發的政局動盪。
CBS訪問數十名知情人士，他們引述川普在當選後到就職日期間，川普在海湖俱樂部接待外賓時的言論。
知情人士描述川普開了個玩笑說，「每個人都說我製造混亂，但是看看南韓」。報導還指出，「川普說，如果他們不再彈劾尹錫悅，他會與尹錫悅會面」。
目前並不清楚川普這番言論的具體時間，但這似乎是在指尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴後引發的政治危機，以及隨後國會的彈劾。
韓聯社指出，這應該是川普首次公開談論與尹錫悅戒嚴有關的南韓政治局勢。
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