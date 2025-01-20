不跟科技大老站隊川普2.0 黃仁勳缺席就職大典

美國候任總統川普將在美東時間20日中午宣誓就職，典禮上冠蓋雲集。億萬富翁馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長暨臉書創辦人祖克柏等科技巨頭都將出席，唯獨不見輝達執行長黃仁勳。

黃仁勳先前向路透表示，自己將「在外地」與員工和家人慶祝農曆新年，提前預告缺席川普就職典禮。

The Verge報導，有別於一票科技、商界大老紛紛表態站隊川普2.0，不是砸錢協助辦理就職大典，不然就是像Google執行長皮查伊、蘋果執行長庫克等人，在大選結束後前往海湖俱樂部拜會川普。輝達不在捐錢的名單內。

黃仁勳說，他「期待在川普政府上任後向他們祝賀」，輝達也讚揚川普第一任期內實施較為寬鬆的監管環境，表示期待「加強美國領導地位的政策回歸」。