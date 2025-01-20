川普就職前夕慶祝大會說了什麼 三要點一次看

川普在就職前一晚舉辦一場形同競選造勢的集會，與支持者一同慶祝勝選的成果。以下是川普在集會發言的三大重點：

預告將簽發大量行政命令

正如過去幾周所預告的，川普預料周一將簽署大量行政命令，以兌現競選承諾。

他說：「美國人民已經信託我們，作為回報，我們將給他們最棒的第一天、最盛大的第一周，以及美國歷史上最非凡的前100天。」

熟悉計畫的消息人士向路透證實，川普正準備在周一簽署超過200項行政命令。

這些命令預料涵蓋邊境安全、大規模驅逐移民、撤銷政府多元化倡議、特赦2021年1月6日美國國會大廈攻擊的被告、促進石油和天然氣生產，以及撤換數千名政府資深官僚等政策項目。

川普還揚言，在就任總統後的數小時內，將廢除「拜登政府所有急進且愚蠢的行政命令」。

川普還在搞選舉

一般來說，新總統將競選語言向更實質的對話，聚焦於新舊政府的交接。然而，周日晚上在華府Capital One體育館內的場景卻和川普競選造勢無異：參與者身穿印有川普標誌的服飾、戴著紅色「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，並披著美國國旗相關裝飾。

川普本人則重複了許多其競選的口號，特別是關於邊境安全和犯罪的議題，並在場館的大螢幕上播放競選影片，延續了競選活動的氛圍。

川普還一度他這種造勢場合即將結束，因此，周日像極了他對支持者的一場謝票大會。

川普在群眾的歡呼聲中表示，「我們都將一起宣誓就職。這就是我的看法。」

「到明天太陽下山時，我們國家的入侵將會停止。」

「這是美國歷史上最偉大的政治運動，而在75天前，我們創下了國家有史以來最史詩般的政治勝利。」「從明天開始，我將以歷史性的速度和力量行動，解決我們國家面臨的每一個危機。」

馬斯克地位超過副總統

川普在集會中邀請馬斯克上台，現場響起熱烈歡呼。

馬斯克表示，「我們期待帶來許多改變，而這場勝利才剛剛開始」。。他將擔任川普「政府效率部」的主席。

川普邀請馬斯克上台發言，而即將周一宣誓就任副總統的范斯卻未被邀請上台。川普似乎不確定范斯的座位哪裡，他環顧四周說道：「不管他到底在哪裡，他肯定在這裡的某個地方。」