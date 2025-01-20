川普回歸：落實競選承諾阻礙重重？

去年11月，川普再一次贏得美國大選。勝選演說中，他這麼表示：「我的施政信念很簡單：我許下承諾，就會信守承諾，沒有任何事物能阻擋我履行對人民的承諾。」

川普不只強調會實現政見，甚至曾聲稱上任前就要做到其中一部分，例如終結俄烏戰爭。他還說過，就職第一天就會發動史上最大規模的移民遣返。面對貿易關係，他則多次主張要對各國施加高關稅，特別是中國。

美東時間週一（1月20日）就是川普重返白宮之日。德國之聲為您整理川普曾做出的其中三項重大競選承諾，帶您評估他究竟辦不辦得到。

全面加徵關稅

貿易是川普非常關心的領域。他最近提議，應對所有進口到美國的商品全面徵收10%到20%的關稅；針對墨西哥、加拿大和中國，也就是美國幾個最主要的貿易夥伴，還會施以更高的關稅打擊，尤其中國可能額外面臨高達60%的關稅。

為了加徵關稅，川普還宣布上任第一天就要成立「對外稅務局」（External Revenue Service）。他在自己創辦的「真實社群」平台上重申他對國際貿易的看法，亦即主張其他國家從美國身上賺取了不合理的利益，因此美國有必要對外國徵收更多關稅。

賓州州立大學哈裡斯堡分校公共政策學者梅林森（Dan Mallinson）告訴DW：「目前還不清楚這種情況會在多大程度上發生，或者他是否在利用關稅威脅，來促使某些國家展開貿易談判。」

雖然美國總統有權對特定類別的進口商品徵收關稅，但對所有商品徵收全面關稅會更加複雜。此舉可能導致混亂狀況，或是在法律上遭受挑戰。

加拿大廣播公司（CBC）報導引述貿易律師與分析師林西克姆（Scott Lincicome）觀點則指，最有可能制衡川普關稅政策的是市場。他認為，川普不會希望在上任之初，就因為股市大跌而出現一連串的負面新聞。

林西克姆指出，市場並不樂見全面高關稅政策，至多只會預期對中國、對少數關鍵產品提高課稅。

此外，加徵關稅可能會帶來更多國內問題。公共政策學者梅林森告訴DW，「對通貨膨脹的不滿，幫助川普贏得總統大選，但如果他的經濟政策導致價格上漲或經濟癱瘓，他可能會很快失去民心」。

24小時終結俄烏戰爭？

2023年5月，川普在美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的市民大會上主張，要是他當總統，俄烏戰爭「根本不會發生」；而一旦他上任，就會跟俄烏兩國總統見面，「讓那場戰爭一天之內解決，24小時內」。當時主持人追問川普希望烏克蘭或者俄羅斯獲勝，他不願正面回答，認為重點是終戰、不要再有雙方戰士喪命。

俄烏戰爭是歐洲自二戰以來最大的一場戰爭。就連川普本人也曾在去年12月一場記者會上坦承，終結俄烏戰爭會比促成加薩停火難上許多。

據路透社上週三（1月15日）報導，有2位川普的幕僚私下承認，要讓俄烏停戰，至少還需要好幾個月才能達成；川普所謂「上任首日就能達成」的說法，一方面是競選的虛張聲勢，一方面也因為他對局勢的複雜程度缺乏足夠了解，且未認知到新政府人事安排需要時間。

《金融時報》1月9日亦曾引述歐洲官員，稱其與川普團隊接觸後發現，川普尚未決定該怎麼解決俄烏衝突，也調整了他的時間表，把「6個月」終戰視為比較可行的目標。歐洲官員也認為，種種跡象顯示川普上任後應不會立即停止支援烏克蘭。

對此，烏克蘭前經濟部長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）認為，這對烏克蘭而言有利。他向歐洲新聞台表示：「最壞的情況就是烏克蘭投降。24小時停戰的情況恐怕就是那樣：基本上因為美國和歐盟援助烏克蘭，所以對其有影響力，但現在他們對俄羅斯的影響力不多。換言之，他們會接受俄羅斯的要求，並施壓烏克蘭接受俄方要求。」

在米洛瓦諾夫看來，若美方選擇拉長時間表，就表示他們打算建立起對俄羅斯的影響力。

川普提名的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）1月中旬接受福斯新聞訪問，則提出「100天終戰」的時間表。曾任美國駐烏克蘭大使、現任職華府智庫大西洋理事會的赫伯斯特（John Herbst）評估，即使是100天還是「過於樂觀」了，因為他首先得說服俄羅斯總統普丁妥協。

凱洛格去年4月曾在智庫美國優先政策研究所（AFPI）撰文，提出他對於俄烏終戰的主張。他提議，美國繼續援烏的前提是，烏克蘭要同意跟俄羅斯舉行和平談判；為讓俄國願意參與談判，他建議歐美延後烏克蘭加入北約的時程。若是俄方拒絕參與和談，那美國還是應該繼續援助烏克蘭。

今年1月以來，川普以及俄烏雙方各自都表態，有意舉行美俄、美烏領袖會談。烏克蘭總統澤倫斯基日前接受美國節目主持人福裡曼（Lex Fridman）訪問時，相當樂見川普重返白宮，認為他「不僅有意志，還能帶來很多可能性，而且不只是空談」。「我真的指望他，我覺得我們的人民也指望他，而他也有足夠力量能施壓普丁。」

普丁去年11月祝賀川普勝選時曾稱：「他說過有關希望跟俄羅斯恢復關係、希望讓烏克蘭危機落幕，這些想法在我看來至少值得關注。」此說法似乎透露和談曙光，但部分消息稱俄方有可能拒絕川普的和平提議。

遭西方制裁、跟克裡姆林宮關係密切的俄國政商界大老馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）去年底曾告訴彭博社，俄國可能要求美方做出重大讓步，例如撤銷讓烏克蘭對俄國境內使用美國飛彈的決定。

史上最大規模的移民遣返

早在川普第一次競選總統開始，便相當執著於從美墨邊境非法進入美國的移民。在他首個任內的代表性政策之一，便是在邊境蓋起高聳的圍牆阻擋移民，拜登時期也曾增建。

如今，強化美國邊境安全、阻止非法移民等主張，成為川普再度當選的重要因素。他很可能恢復2019年的「留在墨西哥」政策（Remain in Mexico），規定尋求庇護者應在等待申請審理過程中，應待在美墨邊境外。

針對已經在美國非法居留的人，川普表示要展開美國歷史上最大規模的遣返行動，首先將遣返犯罪者，再來就是其他的無證移民。目前全美約有1100萬名沒有合法身分的居留者。

川普可能進一步透過行政命令加速遣返非法移民，但即使如此，要實現「史上最大規模遣返」還是需要時間，也要仰賴地方政府和警力支持。他也提過要動用國民警衛隊，協助遣返移民。

不過，此舉會面臨人權上的爭議，以及法律上的挑戰。英國廣播公司（BBC）去年的報導分析，在美國，沒有合法身分者仍享有正當法律程序的權利，在遭驅逐出境前應出席法庭聽證會。若川普展開大規模遣返，將會大幅增加早已不堪重負的司法體系負擔。

移民政策研究所（Migration Policy Institute）的政策分析師布希約瑟夫（Kathleen Bush-Joseph）向美國全國廣播公司（NBC）表示：「我不認為有可能把所有非法移民都遣返出境。」有些民主黨執政的州已表態反對川普的遣返政策，而聯邦政府能有多大權力強制地方政府配合，仍是未知數。美國移民和海關執法局（ICE）資金與資源短缺也是問題。

除了打擊非法移民之外，川普也可能再次減緩合法移民入境速度，例如拉高工作許可、綠卡和簽證的申請難度和成本。這類舉措可能衝擊外國技術工人和國際學生。

川普也在 「與媒體見面」（Meet the Press）節目上證實，他上任第一天就會取消美國的出生公民權。然而，此舉可能不簡單，因為「任何在美國土地上出生的人都是美國公民」的原則，是美國憲法的一部分，難以輕易推翻。

據路透社分析，川普可能藉由簽署行政命令，重新定義出生公民權，但法律專家認為這些行政命令幾乎肯定會被法院立即擋下，其後可能會交由最高法院裁決，甚至走向修憲一途。

（綜合報導）

DW記者Timothy Rooks對此文有貢獻。

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