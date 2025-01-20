川普就職日開鍘！美國國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變

華盛頓郵報報導，三名知情官員透露，美國候任總統川普幕僚指示大量資深職業外交官辭去國務院職位，將在總統宣誓就職日20日中午離職，目的是與拜登政府切割，凸顯川普希望迅速改變國務院基調，這將徹底改變全球外交格局。

華郵引述官員表示，川普團隊17日明確告訴許多助理部長和其他高級別職位的職業外交官員，20日以後就不再需要他們了，這造成許多資深官員離職，包含副國務卿巴斯（John Bass）、和負責能源資源的助理國務卿皮亞特（Geoff Pyatt）。

通常，候任總統會選擇保留多數資深職業外交官的職位，直到欽點的提名人獲得參議院批准任命。

但川普選擇授權超過20名「高級局級官員」，接管各部門新空缺的領導職位。這些官員中有許多人在川普第一任期內曾擔任國務院和國家安全委員會的重要職位，其中一些甚至是退休被召回。

知情官員說，強制離職是新政府的權力，目的是與拜登政府外交方向切割，顯示川普希望迅速改變國務院及其人事，並在拜登政府四年任期後，徹底改變全球外交格局。

報導指出，川普的關鍵優先事項包含對盟友和對手大規模徵收關稅、結束俄烏戰爭、鞏固脆弱的以哈停火，以及驅逐數百萬非法移民。