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川普就職前夕 美國取代中國躍升德國最大貿易夥伴

中央社／ 柏林20日專電

美國總統當選人川普今天宣誓就職，德國聯邦外貿與投資署發布分析報告指出，美國已超越中國，成為德國第一大貿易夥伴，為川普政府提供新的跨大西洋貿易合作基礎。

隸屬經濟與氣候保護部的「德國聯邦外貿與投資署」（GTAI）在美國舉行新總統就職典禮之際，發布針對德國對美、中貿易的分析報告。

根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，GTAI預估2024年德美貿易總額達2550億歐元（約新台幣8兆6500億元），德中則是2470億歐元，美國將取代中國自2016年以來連續8年第一的位置，成為德國最大貿易夥伴。

雖然中國仍是德國第一大進口國，但進口額較2023年微幅下降0.6%；同時德國對中國的出口進一步萎縮，下降幅度達6.4%。

GTAI分析德國對中出口下滑主因，包括中國經濟復甦乏力、產業升級導致中國對進口德國高附加價值產品需求減少，以及德國部分企業採取「中國+N」戰略，為降低風險將中國工廠外移至東南亞國家，以越南為例，2024年德國自越南的進口即增長了11.6%。

報告也援引歐洲商會的說法指出，很多企業同時採取「在中國，為中國」的本地化策略，同時在東南亞增設工廠，會導致低效的雙重結構。

此外，德國海外商會（AHK）觀察，德國企業對中國市場的信心在2024年降至歷史新低，這與中國的房地產危機、地方債務問題以及與美歐地緣政治的緊張局勢有關。

去年5月，科隆德國經濟研究所（IW）專家馬蒂斯（Jürgen Matthes）受「明鏡週刊」（Der Spiegel）採訪時已提到「德國正遠離系統性競爭對手中國，轉向跨大西洋合作夥伴」的現象，將改變德中與德美貿易的消長。

聯邦政府在2023年推出的第一份「中國戰略」（China Strategy）寫明，對中貿易應採取「去風險但不脫鉤」原則；當前德國中間與主流政黨也都將中國視為「系統性競爭對手」，認為涉及德國戰略或商貿核心利益的領域，必須限縮中國影響力。

近年柏林當局逐漸意識到對中國市場的高度依賴，會讓自己在美中等大國博弈中陷被動處境。

而與中國經濟成長放緩、復甦乏力形成對比，美國經濟在拜登政府多項投資政策的推動下持續增長，對德美貿易產生直接影響。

2024年，德美貿易總額比2023年增加0.8%，美國躍升為德國第一大貿易夥伴。GTAI認為，德美貿易升溫得益於拜登政府的一系列政策，例如「降低通膨法案」（IRA）、制裁中國晶片以及基礎建設的大規模投資計畫。

這些刺激政策促使電動車電池、半導體等關鍵製造業回流美國，並帶動美國對德國高附加價值產品如機械設備的需求，使雙邊貿易關係更加緊密。

然而，隨著川普重新入主白宮，美中貿易局勢可能進一步緊張。報告結論指出，德國企業將在供應鏈重組壓力下，繼續發展「近岸外包」（Nearshoring），將部分生產轉移到波蘭等鄰近國家，分散川普政府上台後可能帶來的地緣政治與關稅風險。

德國 美國

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