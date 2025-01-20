川普上任後 「川普行情」真正考驗才來 無法預測只能猜

川普在就任美國總統前的慶祝晚會宣告，周一中午將為美國長達四年的衰退畫上句號，迎來一個全新的美國。但對金融市場來說，真正考驗才要開始。

川普去年11月當後立即引發市場狂熱，股市大漲、美元走強，比特幣也大幅上漲。然而，僅僅兩個月後，部分投資熱潮已逐漸消退。

最早出現逆轉的跡象是在股市上，標普500指數回吐大部「川普行情」的漲幅，因為投資人開始質疑聯準會（Fed）預期中的降息計畫，以及新政府的政策對股市的影響。同時，去年11月底以來，公債殖利率曲線最初走平後迅速轉而陡峭。與此同時，比特幣和美元則仍然保持漲勢。

然而，「川普行情」真正考驗現在才開始，因為川普上任後最令人擔憂的是關稅政策，市場擔心新政府的計畫可能引發比第一任期更持久且難以預測的貿易戰。此外，華爾街也擔心移民政策的變化可能對美國經濟造成衝擊，並因川普將矛頭對準加拿大、墨西哥和歐洲等美國傳統盟友，對地緣政治緊張更感憂慮。

花旗集團（Citigroup）美國首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 說：「預測是一種委婉的說法，本質上仍只能猜，但我們必須對這些政策做出假設，因為他們會影響經濟前景。」

以下是交易者密切關注的資產與產業動態：

股市

川普當選後的樂觀情緒立即反映在原本表現低迷的股票，特別是小型股。羅素2000指數選後隔日大漲5.8%，創下兩年來的最佳單日表現。其邏輯相當簡單：新政府的保護主義貿易政策將最有利於主要在國內創造收入的小型企業。

然而，這股熱情很快消退。羅素2000指數在11月5日至11月25日期間上漲了8%，但隨後在接下來的數週內回吐了大部分漲幅。

銀行股也經歷了選後的狂熱，因川普承諾放寬對金融機構監管。KBW銀行指數在11月5日至11月25日期間飆漲近14%，達到52周高點。然而隨後漲勢鬆動，截至上周五反而回落1.8%。

標普500能源股指數在選舉日到11月22日上漲6.5%。但隨後因供應過剩、關稅與經濟成長的疑慮而震盪下跌3.2%。

特斯拉（Tesla Inc.）是另一亮點。儘管川普以對電動車（EV）持懷疑態度，但特斯拉股票自川普勝選以來已上漲70%。市場認為，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和新政府的密切關係將有助於特斯拉實現全自動駕駛的雄心。

貨幣

或許最純粹的「川普交易」就是押注美元走強，這是基於預期高額關稅政策以及川普政府可能採取的寬鬆財政政策所帶來的通膨風險。

美元指數（DXY）自選舉日以來的10周內上漲4.2%，與川普2016年勝選後的漲幅相似。支撐這一走勢的，是對川普經濟政策風險較高的全球貨幣相對疲弱，包括歐元與加幣。

這一趨勢早已被華爾街預料到。摩根大通分析師Meera Chandan 領導的團隊曾預測，如果川普勝選，歐元可能會走弱至與美元平價，而巴克萊資本外匯策略師Skylar Montgomery Koning則表示，加幣可能跌至疫情時期的低點。Chandan 和她的團隊現在預測，歐元本季將跌破平價。

Chandan 說：「我認為市場尚未完全反映關稅的影響。」

大多數開發中經濟體的貨幣在川普勝選後出現疲弱。MSCI新興市場貨幣指數自選舉日以來下跌了2.2%，南非蘭德和歐洲貨幣領跌。

另一方面，人民幣自11月5日以來，無論在岸還是離岸市場，對美元均貶值超過3%。這主要受到關稅風險和美中公債殖利率差距擴大的影響。中國人民銀行已採取多種工具支撐人民幣匯率，而人民幣貶值預期自12月初達到高峰後已有所和緩。

利率

川普勝選，加上共和黨全面掌控國會，市場普遍預期將使美國公債殖利率曲線變得更加陡峭，這是基於共和黨政策可能刺激通膨並對美國長期債務造成壓力。這一趨勢已開始發酵，10年期和2年期美國公債殖利率之間的差距擴大至約34個基點，接近2022年初來最陡峭水準，而長期美國公債在川普就職前夕大幅下跌。

施羅德投資管理公司（Schroder Investment Management）基金經理人 Neil Sutherland說：「Fed已經降息100個基點，但長期殖利率卻在走高，這告訴我們，這些變化在市場中已經開始發酵。」

美國經濟數據強韌有餘，加上對川普政策的不確定性，同樣對短期利率造成壓力。交換契約目前預測今年Fed可能僅降息不到兩次，每次幅度為1碼（0.25個百分點）。而在選舉前，他們曾預測Fed會降息約六次。

目前市場唯一確定的就是「不確定性」，上周即見證這點，公布12月核心通膨數據低於預期後，美國公債殖利率全面大跌。

Sutherland說：「目前，市場對美國公債的情緒極為負面，這意味著殖利率實際上可能還會進一步下降。」

加密幣

彭博引述知情人士，，川普計劃發布行政命令，將加密幣列為政策優先事項，並讓業界在政府中有話語權。他還預料將放寬對加密貨幣的監管，並建立比特幣的戰略儲備。

美國大選以來，加密資產已大幅上漲，比特幣去年12月中旬創下歷史新高，自11月5日的價格以來已上漲約50%。