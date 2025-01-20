川普就職前夕 矢言展現速度力量解決危機
美國候任總統川普今天在就職前夕的一場大型勝利集會中，承諾採取一連串緊急行動，最先著手的是在美墨邊境掃蕩移民「入侵」。
法新社報導，川普明天即將宣誓展開第2個任期，他今天在華府一間體育場向歡欣鼓舞的群眾說：「從明天開始，我將以歷史性的速度與力量展開行動，解決我們國家所面對的每一項危機。」
共和黨籍的川普與科技大亨馬斯克（Elon Musk）在這場大型集會共同登台。即將共同執掌政府效率部的馬斯克矢言會作出「偉大的事」並讓美國強大「好幾百年」。
78歲的川普今天在類競選風格的演說中聚焦於移民議題，他說：「我們將阻止我國邊境的入侵行為。」
川普2.0政府人員已表示，他們計劃一上台就針對無證移民發動突襲。
身價億萬的川普今天同時在演說中，重砲批評即將離任的民主黨總統拜登，稱拜登政府為「失敗政府」。
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