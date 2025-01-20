川普今晚宣誓就職！一次掌握就職日流程

川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預料約25萬人將冒著嚴寒天氣湧向華盛頓市中心，見證川普成為美國第47任總統。

在這一天，川普和當選副總統范斯首先將在華盛頓聖約翰公會教堂進行簡短、莊嚴和傳統的祈禱儀式。隨後，川普將前往白宮，與即將卸任的總統拜登夫婦共進茶點，接著前往美國國會大廈參加宣誓就職儀式。在舉行遊行活動後，這一天將以盛大舞會作為最後壓軸。

Q：川普就職日的流程為何？

-聖約翰教堂祈禱儀式

-在白宮與拜登夫婦茶敘

美東時間11時（台灣時間21日午夜零時）

-舉行宣誓儀式。川普和范斯將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。每個人都會把手放在聖經上並宣讀就職誓言。川普今年將和首度就職一樣使用兩本聖經，一本是他母親在1955年送給他的個人聖經，另一本是具有歷史意義的林肯聖經，這是已故總統林肯在1861年總統就職典禮時使用的天鵝絨封面聖經。川普將在美東時間中午12時左右完成宣誓後正式成為總統。

-發表就職演說。川普將闡述未來四年的目標，據報導，川普的演講主題是團結、力量和「公平」。

-前往參議院的總統廳（President's Room）簽署重要文件

-出席國會舉辦的午宴

美東時間15時30分（台灣時間21日16時30分）

-舉行遊行，通常是從國會大廈沿著賓州大道一直通往白宮，不過目前尚不清楚今年的遊行將如何調整。川普表示，他將在宣誓典禮後「加入人群」。

-前往白宮橢圓形辦公室進行簽署儀式

-接著會有三場舞會展開，包括「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和美東時間20時30分舉行的「星光舞會」（Starlight Ball）。

Q：川普當天會頒布什麼政策嗎？

川普宣誓就職後預期將簽署約100道行政命令。他在競選時承諾要在上任第一天就要執行一系列政策，其中包括啟動大規模驅逐非法移民計畫、對進口產品徵收全面關稅、對2021年1月6日國會大廈騷亂的被告特赦，以及撤銷與能源和氣候相關的法規。在周日，他還承諾發出行政命令，延遲對短影音社群平台TikTok的禁令。

根據英國金融時報報導，川普在就職日宣布這些行政命令的時機有兩個，第一是在參議院的總統廳簽署文件時，在這裡可能涉及簽署行政命令或公告。第二則是在白宮橢圓形辦公室舉行簽名儀式時。此外，川普也有可能在就職演說中概述政策。

Q：這次就職典禮維安有多嚴密？

由於川普去年競選期間曾經遇刺，因此今年的就職典禮維安特別嚴密。大約2.5萬名執法人員和軍事人員負責維安活動，並且設置了超過30英里（約48公里）圍欄。執法機構還將使用無人機進行空中巡邏。