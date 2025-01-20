快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有大生意上門」：財源滾滾來

月開銷6位數！精舍命案主嫌王薀生活奢靡 愛吃高檔餐廳、只穿免洗襪

13歲可領文化幣了 但如何引導國中生參與藝文才是問題

聽新聞
0:00 / 0:00

川普今晚宣誓就職！一次掌握就職日流程

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預定將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。歐新社
川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預定將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。歐新社

川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預料約25萬人將冒著嚴寒天氣湧向華盛頓市中心，見證川普成為美國第47任總統。

在這一天，川普和當選副總統范斯首先將在華盛頓聖約翰公會教堂進行簡短、莊嚴和傳統的祈禱儀式。隨後，川普將前往白宮，與即將卸任的總統拜登夫婦共進茶點，接著前往美國國會大廈參加宣誓就職儀式。在舉行遊行活動後，這一天將以盛大舞會作為最後壓軸。

Q：川普就職日的流程為何？

-聖約翰教堂祈禱儀式

-在白宮與拜登夫婦茶敘

美東時間11時（台灣時間21日午夜零時）

-舉行宣誓儀式。川普和范斯將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。每個人都會把手放在聖經上並宣讀就職誓言。川普今年將和首度就職一樣使用兩本聖經，一本是他母親在1955年送給他的個人聖經，另一本是具有歷史意義的林肯聖經，這是已故總統林肯在1861年總統就職典禮時使用的天鵝絨封面聖經。川普將在美東時間中午12時左右完成宣誓後正式成為總統。

-發表就職演說。川普將闡述未來四年的目標，據報導，川普的演講主題是團結、力量和「公平」。

-前往參議院的總統廳（President's Room）簽署重要文件

-出席國會舉辦的午宴

美東時間15時30分（台灣時間21日16時30分）

-舉行遊行，通常是從國會大廈沿著賓州大道一直通往白宮，不過目前尚不清楚今年的遊行將如何調整。川普表示，他將在宣誓典禮後「加入人群」。

-前往白宮橢圓形辦公室進行簽署儀式

-接著會有三場舞會展開，包括「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和美東時間20時30分舉行的「星光舞會」（Starlight Ball）。

Q：川普當天會頒布什麼政策嗎？

川普宣誓就職後預期將簽署約100道行政命令。他在競選時承諾要在上任第一天就要執行一系列政策，其中包括啟動大規模驅逐非法移民計畫、對進口產品徵收全面關稅、對2021年1月6日國會大廈騷亂的被告特赦，以及撤銷與能源和氣候相關的法規。在周日，他還承諾發出行政命令，延遲對短影音社群平台TikTok的禁令。

根據英國金融時報報導，川普在就職日宣布這些行政命令的時機有兩個，第一是在參議院的總統廳簽署文件時，在這裡可能涉及簽署行政命令或公告。第二則是在白宮橢圓形辦公室舉行簽名儀式時。此外，川普也有可能在就職演說中概述政策。

Q：這次就職典禮維安有多嚴密？

由於川普去年競選期間曾經遇刺，因此今年的就職典禮維安特別嚴密。大約2.5萬名執法人員和軍事人員負責維安活動，並且設置了超過30英里（約48公里）圍欄。執法機構還將使用無人機進行空中巡邏。

川普 白宮 美國

延伸閱讀

川普就職日將簽200多行政命令！救TikTok、加關稅、關邊境

「震懾」出場 川普上任頭幾天將閃電連發100道行政命令

出手救TikTok！川普提議合資：美國持有一半

陸媒：美中可當夥伴 港媒：雙方先友後敵

相關新聞

川普就職日將簽200多行政命令！救TikTok、加關稅、關邊境

美國候任總統川普將於美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），上任首日預計簽署超過200項行政命令，除了...

「震懾」出場 川普上任頭幾天將閃電連發100道行政命令

川普周一宣誓就任美國總統，他和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道的行政命令，啟動他民粹化和民族主義式政策。

重返白宮前夕誓師大會！川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

美國候任總統川普將在美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），他在典禮前一日出席華府市中心體育場一場競選...

川普就職日開鍘！美國國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變

華盛頓郵報報導，三名知情官員透露，美國候任總統川普幕僚指示大量資深職業外交官辭去國務院職位，將在總統宣誓就職日20日中午...

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡...

川普回歸：落實競選承諾阻礙重重？

去年11月，川普再一次贏得美國大選。勝選演說中，他這麼表示：「我的施政信念很簡單：我許下承諾，就會信守承諾，沒有任何事物能阻擋我履行對人民的承諾。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。