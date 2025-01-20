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重返白宮前夕誓師大會！川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普19日於華府「讓美國再次偉大勝利集會」發表演說。歐新社
美國候任總統川普19日於華府「讓美國再次偉大勝利集會」發表演說。歐新社

美國候任總統川普將在美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），他在典禮前一日出席華府市中心體育場一場競選式的「讓美國再次偉大勝利集會」（Make America Great Again Victory Rally）發表演說，高喊成功「奪回」國家，宣告TikTok回歸，並再次對以哈停火邀功，宣示將「結束美國4年衰落」。科技鉅子馬斯克也在台上驚喜露臉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普告訴支持者「我們贏了」，表示很高興「在奪回國家前夕與親友、支持者和真正的愛國者齊聚一堂」，他說，「這就是我們要做的，奪回國家」。

川普還說，20日中午，「美國長達4年的衰落將烙落幕，我們將開啟美國充滿力量、繁榮、尊嚴和自豪的嶄新一天，一勞永逸恢復一切」。

川普也宣布，TikTok已重新上線。川普在大會上說：「我們在TikTok上獲勝，共和黨人從未贏得過年輕選票。所以我喜歡TikTok。」川普表示，「它非常受歡迎。坦白說，我們別無選擇，必須拯救它」。

同時，川普也宣稱，以色列與哈瑪斯的停火，「唯有我們取得歷史性勝利的情況下才可能實現」。

川普也預告，就職日將會簽署很多行政命令，「在我宣誓就職的幾小時內，拜登政府每一項激進和愚蠢的行政命令都將被廢除」、「你們明天看電視時會很開心」。

福斯數位新聞網稍早報導，知情官員透露，川普上任首日預計簽署超過200項行政命令，包含限制移民、提高關稅、放鬆能源管制、加密貨幣監管等，創下破紀錄的大規模優先政策。

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