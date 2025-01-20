快訊

刪公視預算論戰…呱吉點名「這2人」 勸快用健保去看醫生

苗栗公館今晨6.2度！小年夜北台10度以下 除夕初一極寒冷

川普就職日將簽200多行政命令！救TikTok、加關稅、關邊境

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普19日在華府MAGA集會上發表演說。美聯社
美國候任總統川普19日在華府MAGA集會上發表演說。美聯社

美國候任總統川普將於美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），上任首日預計簽署超過200項行政命令，除了延長短影音平台TikTok「不賣就禁」法案出售期限，還有許多其他措施，包含限制移民、提高關稅、放鬆能源管制到加密貨幣監管等，創下破紀錄的大規模優先政策。

川普19日已經在社群表示，就職日將發布行政命令，暫緩執行TikTok禁令，並指出期望美國以合資企業擁有50%的TikTok所有權。他補充，「因此，我的初步構想是，在目前擁有者和/或新擁有者間建立合資企業，在與我們選擇的任何收購方之間建立合資企業，從而使美國獲得50%的所有權。」

TikTok也回應正在恢復對美國用戶提供服務。路透報導，該平台在致用戶訊息中表示，「由於總統川普所付出的心力，TikTok得以重回美國」，並指出「根據與我們的服務提供者達成的協議，TikTok正處於恢復服務的過程中」。

金融時報指出，川普及其資深官員已經表明優先事項，但細節仍保密。

福斯數位新聞網報導，一名知情資深官員表示，川普就職日將簽署多項「綜合性質」行政命令，每項命令都包含數十個重要的行政措施。

報導指出，川普上任首日將宣布國家邊境緊急狀態，指示美軍與國土安全部合作加強南部邊境安全，並清除美國境內的毒品集團。他將關閉邊境，禁止所有非法移民進入，並組建特遣部隊根除那些犯罪集團。川普還將指示把那些犯罪集團列為外國恐怖組織，並重新實施「留在墨西哥」政策，指示軍方建設新邊境牆，並授予緊急權力，迅速遣返非法移民。

另外，金融時報提到，川普預計採取貿易行動，可能影響金融市場。此前，知情人士曾透露，川普可能利用《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）快速徵收關稅。

其他外交政策方面，川普主要關心的可能是以哈停火協議的執行。

此外，川普將指示聯邦政府削減繁文縟節，並「結束拜登對能源生產的所有限制」，還將下令立即重啟價值數十億美元的液化天然氣出口碼頭的許可證。

匿名官員告訴福斯數位新聞網，「這是一次規模巨大、創紀錄、無與倫比的第一波政策」。

曾在前總統布希政府任職、現任畢肯政策顧問公司（Beacon Policy Advisors）合夥人的麥羅（Stephen Myrow）說，川普爭取就職首日「最大的震撼力」。

TikTok 川普 美國

延伸閱讀

出手救TikTok！川普提議合資：美國持有一半

TikTok：正恢復在美國服務 感謝川普提供澄清和保證

陸媒：美中可當夥伴 港媒：雙方先友後敵

經濟日報社論／新川普時代 台灣經濟的挑戰與對策

相關新聞

川普就職日將簽200多行政命令！救TikTok、加關稅、關邊境

美國候任總統川普將於美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），上任首日預計簽署超過200項行政命令，除了...

就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日...

「震懾」出場 川普上任頭幾天將閃電連發100道行政命令

川普周一宣誓就任美國總統，他和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道的行政命令，啟動他民粹化和民族主義式政策。

重返白宮前夕誓師大會！川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

美國候任總統川普將在美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），他在典禮前一日出席華府市中心體育場一場競選...

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡...

川普起手式／喊兩大開放 去管制、推虛幣讓美國再度偉大

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，他透露上任第一周將簽署數量「創紀錄」的上百項行政命令，他更在上任前推出個人專屬的官方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。