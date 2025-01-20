川普就職日將簽200多行政命令！救TikTok、加關稅、關邊境

美國候任總統川普將於美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），上任首日預計簽署超過200項行政命令，除了延長短影音平台TikTok「不賣就禁」法案出售期限，還有許多其他措施，包含限制移民、提高關稅、放鬆能源管制到加密貨幣監管等，創下破紀錄的大規模優先政策。

川普19日已經在社群表示，就職日將發布行政命令，暫緩執行TikTok禁令，並指出期望美國以合資企業擁有50%的TikTok所有權。他補充，「因此，我的初步構想是，在目前擁有者和/或新擁有者間建立合資企業，在與我們選擇的任何收購方之間建立合資企業，從而使美國獲得50%的所有權。」

TikTok也回應正在恢復對美國用戶提供服務。路透報導，該平台在致用戶訊息中表示，「由於總統川普所付出的心力，TikTok得以重回美國」，並指出「根據與我們的服務提供者達成的協議，TikTok正處於恢復服務的過程中」。

金融時報指出，川普及其資深官員已經表明優先事項，但細節仍保密。

福斯數位新聞網報導，一名知情資深官員表示，川普就職日將簽署多項「綜合性質」行政命令，每項命令都包含數十個重要的行政措施。

報導指出，川普上任首日將宣布國家邊境緊急狀態，指示美軍與國土安全部合作加強南部邊境安全，並清除美國境內的毒品集團。他將關閉邊境，禁止所有非法移民進入，並組建特遣部隊根除那些犯罪集團。川普還將指示把那些犯罪集團列為外國恐怖組織，並重新實施「留在墨西哥」政策，指示軍方建設新邊境牆，並授予緊急權力，迅速遣返非法移民。

另外，金融時報提到，川普預計採取貿易行動，可能影響金融市場。此前，知情人士曾透露，川普可能利用《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）快速徵收關稅。

其他外交政策方面，川普主要關心的可能是以哈停火協議的執行。

此外，川普將指示聯邦政府削減繁文縟節，並「結束拜登對能源生產的所有限制」，還將下令立即重啟價值數十億美元的液化天然氣出口碼頭的許可證。

匿名官員告訴福斯數位新聞網，「這是一次規模巨大、創紀錄、無與倫比的第一波政策」。

曾在前總統布希政府任職、現任畢肯政策顧問公司（Beacon Policy Advisors）合夥人的麥羅（Stephen Myrow）說，川普爭取就職首日「最大的震撼力」。