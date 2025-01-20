「震懾」出場 川普上任頭幾天將閃電連發100道行政命令

川普周一宣誓就任美國總統，他和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道的行政命令，啟動他民粹化和民族主義式政策。

川普競選期間即揚言，第二任期的「頭一天」將當「獨裁者」。頭一批措施預計包括限制移民、提高關稅以及放寬從能源到加密幣等多項領域的監管。

川普團隊的目標是立即重設美國政策，並開始兌現他在競選期間向美國選民做出的重大改革承諾，特別是他誓言要推翻拜登多項政策。

Beacon政策顧問公司管理合夥人、曾任布希政府官員Stephen Myrow表示，「他們的目的是以『震攝』的方式行動，讓對手措手不及。」「他們這四年來天天都在為周一做準備，有一支律師團隊在深入研究如何實現他們的目標。」

川普率先出招，將是一次未經國會單方面行動能力的考驗，他認為美國總統應擁有比其他政府部門更廣泛權力。

首波行政命令的細節尚未公開，但川普和他團隊已表明他們的當務之急，計劃就美墨邊境宣布全國緊急狀態，動用聯邦資源拘留從墨西哥越境的移民，限制尋求庇護的能力，並啟動他所謂美國史上最大規模的驅逐行動。

上周六，即擔任白宮邊境事務總管霍曼（Tom Homan）接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，「針對性執法行動」最快將於本周展開，目標是驅逐美國城市中的無證移民。

川普的貿易政策也預計將於本週初啟動，可能影響金融市場。川普希望迫使美國的貿易夥伴在包括移民、毒品販運甚至交易格陵蘭等議題上達成協議。他還矢言對進口商品徵收廣泛的關稅，鼓勵企業在美國本土製造更多產品，並為美國政府增加收入。

據知情人士透露，川普的顧問團隊最近幾周已研擬一些選項，包括逐步祭出關稅，針對能源和國防等關鍵產業予以打擊。但也有其他顧問，包括前任及即將回任的白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）主張從第一天便對所有美國進口商品徵收高額關稅。

知情人士透露，川普可能動用《國際緊急經濟權力法》來迅速實施關稅。他的團隊也在研究使用現有的第232條款（Section 232），立即提升鋼鐵和鋁材進口的關稅。

分析師也指出，川普可能會簽署行政命令，並採取措施對伊朗實施新制裁，同時強化落實現有的制裁規定。這些行動是其對德黑蘭政權「窮盡一切施壓」政策的一環。

川普也表示，他計劃近日與俄羅斯總統普亭通話，而普亭也表達了與川普會面的興趣。此外，其他世界領袖預料將陸續前往華盛頓，希望穩定發展新關係。