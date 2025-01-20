快訊

刪公視預算論戰…呱吉點名「這2人」 勸快用健保去看醫生

苗栗公館今晨6.2度！小年夜北台10度以下 除夕初一極寒冷

「震懾」出場 川普上任頭幾天將閃電連發100道行政命令

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道行政命令，立即重設美國政策。歐新社
川普和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道行政命令，立即重設美國政策。歐新社

川普周一宣誓就任美國總統，他和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道的行政命令，啟動他民粹化和民族主義式政策。

川普競選期間即揚言，第二任期的「頭一天」將當「獨裁者」。頭一批措施預計包括限制移民、提高關稅以及放寬從能源到加密幣等多項領域的監管。

川普團隊的目標是立即重設美國政策，並開始兌現他在競選期間向美國選民做出的重大改革承諾，特別是他誓言要推翻拜登多項政策。

Beacon政策顧問公司管理合夥人、曾任布希政府官員Stephen Myrow表示，「他們的目的是以『震攝』的方式行動，讓對手措手不及。」「他們這四年來天天都在為周一做準備，有一支律師團隊在深入研究如何實現他們的目標。」

川普率先出招，將是一次未經國會單方面行動能力的考驗，他認為美國總統應擁有比其他政府部門更廣泛權力。

首波行政命令的細節尚未公開，但川普和他團隊已表明他們的當務之急，計劃就美墨邊境宣布全國緊急狀態，動用聯邦資源拘留從墨西哥越境的移民，限制尋求庇護的能力，並啟動他所謂美國史上最大規模的驅逐行動。

上周六，即擔任白宮邊境事務總管霍曼（Tom Homan）接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，「針對性執法行動」最快將於本周展開，目標是驅逐美國城市中的無證移民。

川普的貿易政策也預計將於本週初啟動，可能影響金融市場。川普希望迫使美國的貿易夥伴在包括移民、毒品販運甚至交易格陵蘭等議題上達成協議。他還矢言對進口商品徵收廣泛的關稅，鼓勵企業在美國本土製造更多產品，並為美國政府增加收入。

據知情人士透露，川普的顧問團隊最近幾周已研擬一些選項，包括逐步祭出關稅，針對能源和國防等關鍵產業予以打擊。但也有其他顧問，包括前任及即將回任的白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）主張從第一天便對所有美國進口商品徵收高額關稅。

知情人士透露，川普可能動用《國際緊急經濟權力法》來迅速實施關稅。他的團隊也在研究使用現有的第232條款（Section 232），立即提升鋼鐵和鋁材進口的關稅。

分析師也指出，川普可能會簽署行政命令，並採取措施對伊朗實施新制裁，同時強化落實現有的制裁規定。這些行動是其對德黑蘭政權「窮盡一切施壓」政策的一環。

川普也表示，他計劃近日與俄羅斯總統普亭通話，而普亭也表達了與川普會面的興趣。此外，其他世界領袖預料將陸續前往華盛頓，希望穩定發展新關係。

團隊 川普 美國

延伸閱讀

出手救TikTok！川普提議合資：美國持有一半

TikTok：正恢復在美國服務 感謝川普提供澄清和保證

陸媒：美中可當夥伴 港媒：雙方先友後敵

經濟日報社論／新川普時代 台灣經濟的挑戰與對策

相關新聞

川普就職日將簽200多行政命令！救TikTok、加關稅、關邊境

美國候任總統川普將於美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），上任首日預計簽署超過200項行政命令，除了...

就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日...

「震懾」出場 川普上任頭幾天將閃電連發100道行政命令

川普周一宣誓就任美國總統，他和高級幕僚正敲定在上任後頭幾天即簽發大約100道的行政命令，啟動他民粹化和民族主義式政策。

重返白宮前夕誓師大會！川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

美國候任總統川普將在美東時間20日上午6時宣誓就職（台灣時間20日晚間7時），他在典禮前一日出席華府市中心體育場一場競選...

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡...

川普起手式／喊兩大開放 去管制、推虛幣讓美國再度偉大

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，他透露上任第一周將簽署數量「創紀錄」的上百項行政命令，他更在上任前推出個人專屬的官方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。