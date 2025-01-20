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川普重返白宮 將以力量與威懾重塑拉美新戰略

中央社／ 瓜地馬拉市19日專電
美國候任總統川普，攝於18日。美聯社
美國候任總統川普，攝於18日。美聯社

拉丁美洲國家面對美國總統川普的新任期，充滿了緊張與疑慮。外交專家分析，川普將以展現美國國力「威懾」，應對來自中國的挑戰，同時加大制裁尼加拉瓜等獨裁政權。

知名的拉丁美洲問題專家，也是前尼加拉瓜駐美洲國家組織（OEA）大使麥克菲爾茲（Arturo McFields）發表專文分析，川普政府的外交策略深受前總統尼克森和雷根影響，因此未來將採用「瘋狂理論」與「和平靠實力」2大方針，應對中國在拉丁美洲的快速擴張。

他解釋，所謂「瘋狂理論」，就是在外交上創造不確定性。川普將延續尼克森在1970年代的外交策略，強調以「不可預測的行動來威懾對手」。川普過去就以這種策略，例如製造話題上的混亂，故意離開談判桌，再出其不意重新制定條件重回談判，目的是製造對手的困惑、恐懼以及尊重。

川普也深受雷根「和平靠實力」信念的啟發。川普認為美國展現強大的軍事力量，並不是為了挑起戰爭，而是為了確保和平。川普未來的政策將側重於在拉丁美洲展示美國的實力，應對來自中國和其他外部勢力的挑戰。

麥克菲爾茲點出，川普政府新的戰略核心，就是對抗中國在拉丁美洲的經濟與政治滲透。中國在該地區基礎設施、能源和交通領域大規模的投資不僅在商業領域，更包含潛在的軍事意圖。

川普強硬「不惜動用武力收回巴拿馬運河」的言論，其實目的是針對中國控制運河關鍵設施的威脅，並且警告巴拿馬，美國將透過重新談判和施壓，確保運河及其他關鍵地區的主權，不會落入中國手中。

同樣的川普也警告墨西哥，如果再讓中國商品以「特洛伊木馬」的方式進入美國市場，墨西哥將面臨美國懲罰性關稅和更多貿易制裁。川普尤其點名必須遏止中國取道墨西哥，走私芬太尼進入美國。

麥克菲爾茲認為，川普的第2任期，預料將對委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜的獨裁政權將採取「零容忍」政策。例如川普不承認委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）政權，並且態度強硬不願針對石油制裁和移民問題談判，甚至還有意推翻馬杜洛。

至於古巴與尼加拉瓜的獨裁政權也更不好過。川普可能進一步限制古巴的金融交易，同時加大對尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權的制裁力道，這3國恐怕將面臨空前的經濟施壓和外交孤立。

麥克菲爾茲指出，川普以歷史性的拉丁裔選民高支持率，贏得總統選舉，更提名拉丁裔背景的盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿，成為美國歷史上首位拉丁裔國務卿。不僅反映了拉丁裔選民的影響力，也表明拉丁美洲在美國的國際議程中，占據前所未有的重要地位。

川普的拉美政策，不僅將拉丁美洲視為對抗中國的關鍵戰場，也將其定位為美國重塑外交影響力的起點。這種新政策可能出現新的合作機會，但也可能因過於強硬而引發緊張局勢。雖然目前無法預測美國外交政策轉變，對拉丁美洲而言是福是禍，但可以確定雙邊關係將不再如過往。

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