即將重新入主白宮 川普勝利集會前向無名戰士致敬

美國總統當選人川普今天在象徵意義十足的行程中,向最受尊崇的美國戰爭英靈敬獻花圈。接下來,他將於重返權力之前舉辦盛大的勝利集會。

法新社報導,川普重返白宮之前已經參與熱門短影音應用程式TikTok在美國恢復服務,以及致力中東和平等磋商工作。

與此同時,這位78歲共和黨籍億萬富豪仍得分身出席諸多就職前儀式,包括前往華府郊外的阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)向無名戰士致敬。

身穿黑大衣、紅領帶、黑手套的川普沉默站立在無名戰士塚(Tomb of the Unknown Soldier)前方,副手范斯(J.D.Vance)站在他的身旁。

川普敬獻繫有紅、白、藍色緞帶裝飾的白花花圈,軍號手吹響莊嚴「熄燈號」同時,他舉右手敬禮。即將再度成為第一夫人的梅蘭妮亞.川普(Melania Trump)和數名家族成員也出席儀式。

今天的儀式與川普去年8月以總統候選人身分走訪阿靈頓國家公墓時意外惹出風波的景況形成鮮明對比。當時陸軍批評川普幕僚動手推公墓官員。

不過整體氛圍今天稍晚將會大相逕庭。川普舉辦的「讓美國再次偉大勝利集會」(Make America Great Again Victory Rally)將在哥倫比亞特區(District of Columbia)約可容納2萬人的第一資本體育館(Capital One Arena)星光熠熠地登場。