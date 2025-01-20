快訊

1年期義務役陸續退伍 36%役男分到主戰部隊

114學測最終日／決戰文組！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

即將重新入主白宮 川普勝利集會前向無名戰士致敬

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國總統當選人川普今天在象徵意義十足的行程中，向最受尊崇的美國戰爭英靈敬獻花圈。接下來，他將於重返權力之前舉辦盛大的勝利集會。

法新社報導，川普重返白宮之前已經參與熱門短影音應用程式TikTok在美國恢復服務，以及致力中東和平等磋商工作。

與此同時，這位78歲共和黨籍億萬富豪仍得分身出席諸多就職前儀式，包括前往華府郊外的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向無名戰士致敬。

身穿黑大衣、紅領帶、黑手套的川普沉默站立在無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）前方，副手范斯（J.D.Vance）站在他的身旁。

川普敬獻繫有紅、白、藍色緞帶裝飾的白花花圈，軍號手吹響莊嚴「熄燈號」同時，他舉右手敬禮。即將再度成為第一夫人的梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）和數名家族成員也出席儀式。

今天的儀式與川普去年8月以總統候選人身分走訪阿靈頓國家公墓時意外惹出風波的景況形成鮮明對比。當時陸軍批評川普幕僚動手推公墓官員。

不過整體氛圍今天稍晚將會大相逕庭。川普舉辦的「讓美國再次偉大勝利集會」（Make America Great Again Victory Rally）將在哥倫比亞特區（District of Columbia）約可容納2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena）星光熠熠地登場。

公墓 川普 美國

延伸閱讀

TikTok：正恢復在美國服務 感謝川普提供澄清和保證

陸媒：美中可當夥伴 港媒：雙方先友後敵

經濟日報社論／新川普時代 台灣經濟的挑戰與對策

川普2.0時代 專家學者：台灣扮AI產業關鍵樞紐

相關新聞

就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日...

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡...

川普起手式／喊兩大開放 去管制、推虛幣讓美國再度偉大

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，他透露上任第一周將簽署數量「創紀錄」的上百項行政命令，他更在上任前推出個人專屬的官方...

川普幫TikTok解套…先續命90天 預計就職當天就宣布

在美國最高法院裁決針對短影音平台TikTok「不禁就賣」的法律有效後，TikTok的美國服務18日已關閉下架，不過，美國...

狂人川普上任 要點三把火

就職典禮介紹 開始時間：美東時間20日中午12時（台灣時間21日凌晨1時） 地點：美國國會山莊 觀禮者：美國政府官員、國會議員、人民及各國使節 捐款者福利與其他活動： ●國會議員將參加就職午

美邊境沙皇：掃蕩非法移民

川普任命的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，移民和海關執法局（ICE）從新政府上任首日就將在全國各地逮捕非法居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。