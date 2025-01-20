快訊

1年期義務役陸續退伍 36%役男分到主戰部隊

114學測最終日／決戰文組！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡迎。

至於代表團20日的行程，將由我駐美代表俞大㵢19日下午向代表團做簡報，由韓國瑜拍板。

韓國瑜率跨黨派立委代表團18日抵達紐約；代表團19日走訪我駐紐約台北經濟文化辦事處，並赴曼哈頓中城參觀紐約現代藝術博物館（MoMA），於中午12時許自賓州車站（Pens Station）搭乘火車前往華府。

代表團於19日下午約3時20分抵達華府聯合車站（Union Station），並於3時45分左右抵達下榻飯店國會山莊飯店（Capitol Hill Hotel）。

代表團抵達現場時，已有僑團在飯店前拉布條歡迎，韓國瑜與在場僑胞一一握手後，也贈與他們立法院春聯。

由於嚴寒低溫，川普就職典禮日前宣布移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，我國代表取得邀請函入內觀禮的機率不樂觀。

據了解，俞大㵢19日下午4時向代表團做簡報，將由韓國瑜拍板代表團20日的行程。

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影

【中央社華盛頓19日專電】

美國總統當選人川普20日就職，立法院長韓國瑜帶領的跨黨派慶賀團今天下午已搭火車抵達華府。駐美代表俞大㵢在聯合車站月台迎接，一行人隨即前往下榻飯店，飯店外也有僑胞相迎。

韓國瑜一行人18日在紐約落地，19日搭火車抵達華府的聯合車站。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol

Rotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場，將改以其他方式參與。

慶賀團抵達飯店後，俞大㵢隨即向團員簡報可能參與就職的方案。

韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

慶賀團一行將在華府停留4天，期間預計拜會聯邦參眾議員、分別在智庫威爾遜國際學人中心（Wilson

Center）及傳統基金會（The Heritage Foundation）舉辦閉門座談，並拜會美國在台協會（American Institute InTaiwan）總部。

華府台灣同鄉聯誼會秘書長陳惠青召集黃埔同學會、華府榮光會、華府台聯會、大同盟、中華商會、旅美南投鄉親會、美京中華會館分部等僑社，於19日晚間在華府近郊舉辦歡迎韓國瑜的僑宴，席開40桌。

因舉辦僑宴的僑社色彩偏藍，慶賀團的民進黨籍立委預計不會出席。

慶賀團預計22日召開記者會說明此行成果，並參加大華府台灣商會舉辦的餐會，駐美副代表楊懿珊預計會出席。一行人之後即搭火車返回紐約，23日搭機返台。

紐約 韓國瑜 飯店

延伸閱讀

川普就職 台灣慶賀團抵美僑胞接機

韓國瑜領跨黨派立委代表團抵紐約 僑胞熱烈歡迎

影／川普就職慶賀團今出發 韓國瑜：會努力達成任務

代表團照常訪美 藍營決定關鍵在韓國瑜赴美具重要意義

相關新聞

就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日...

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡...

川普起手式／喊兩大開放 去管制、推虛幣讓美國再度偉大

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，他透露上任第一周將簽署數量「創紀錄」的上百項行政命令，他更在上任前推出個人專屬的官方...

川普幫TikTok解套…先續命90天 預計就職當天就宣布

在美國最高法院裁決針對短影音平台TikTok「不禁就賣」的法律有效後，TikTok的美國服務18日已關閉下架，不過，美國...

狂人川普上任 要點三把火

就職典禮介紹 開始時間：美東時間20日中午12時（台灣時間21日凌晨1時） 地點：美國國會山莊 觀禮者：美國政府官員、國會議員、人民及各國使節 捐款者福利與其他活動： ●國會議員將參加就職午

美邊境沙皇：掃蕩非法移民

川普任命的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，移民和海關執法局（ICE）從新政府上任首日就將在全國各地逮捕非法居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。