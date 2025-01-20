韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

中華民國立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉布條歡迎。

至於代表團20日的行程，將由我駐美代表俞大㵢19日下午向代表團做簡報，由韓國瑜拍板。

韓國瑜率跨黨派立委代表團18日抵達紐約；代表團19日走訪我駐紐約台北經濟文化辦事處，並赴曼哈頓中城參觀紐約現代藝術博物館（MoMA），於中午12時許自賓州車站（Pens Station）搭乘火車前往華府。

代表團於19日下午約3時20分抵達華府聯合車站（Union Station），並於3時45分左右抵達下榻飯店國會山莊飯店（Capitol Hill Hotel）。

代表團抵達現場時，已有僑團在飯店前拉布條歡迎，韓國瑜與在場僑胞一一握手後，也贈與他們立法院春聯。

由於嚴寒低溫，川普就職典禮日前宣布移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，我國代表取得邀請函入內觀禮的機率不樂觀。

據了解，俞大㵢19日下午4時向代表團做簡報，將由韓國瑜拍板代表團20日的行程。 立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，19日自紐約搭乘火車抵達華府，有僑胞在飯店外拉紅布條歡迎。記者陳熙文／攝影

【中央社華盛頓19日專電】

美國總統當選人川普20日就職，立法院長韓國瑜帶領的跨黨派慶賀團今天下午已搭火車抵達華府。駐美代表俞大㵢在聯合車站月台迎接，一行人隨即前往下榻飯店，飯店外也有僑胞相迎。

韓國瑜一行人18日在紐約落地，19日搭火車抵達華府的聯合車站。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol

Rotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場，將改以其他方式參與。

慶賀團抵達飯店後，俞大㵢隨即向團員簡報可能參與就職的方案。

韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

慶賀團一行將在華府停留4天，期間預計拜會聯邦參眾議員、分別在智庫威爾遜國際學人中心（Wilson

Center）及傳統基金會（The Heritage Foundation）舉辦閉門座談，並拜會美國在台協會（American Institute InTaiwan）總部。

華府台灣同鄉聯誼會秘書長陳惠青召集黃埔同學會、華府榮光會、華府台聯會、大同盟、中華商會、旅美南投鄉親會、美京中華會館分部等僑社，於19日晚間在華府近郊舉辦歡迎韓國瑜的僑宴，席開40桌。

因舉辦僑宴的僑社色彩偏藍，慶賀團的民進黨籍立委預計不會出席。

慶賀團預計22日召開記者會說明此行成果，並參加大華府台灣商會舉辦的餐會，駐美副代表楊懿珊預計會出席。一行人之後即搭火車返回紐約，23日搭機返台。