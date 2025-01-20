就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日內訪問中國大陸，盼加深與大陸國家主席習近平的關係。

華爾街日報率先獨家報導川普訪陸意願，並引述幾名川普幕僚說，此事尚未確定。川普政權交接小組未置評。

川普對中強硬 仍盼對話北京

美國有線電視新聞網（CNN）十八日也引述三名知情人士報導，川普已私下向幕僚說希望就職後訪中；川普試圖促進與北京的開放對話，同時追求強硬對中立場。川普也稱有意訪問印度等國，以會見長年關係熱絡的印度總理莫迪。

有關川普的目標，一名川普外部顧問向CNN說，川普「想與習（近平）達成協議」，視自己和習近平的關係為美中關係的替代品；川普上次執政就致力培養與習的關係，包括邀習到海湖莊園和他後來的訪中。

川普曾在二○一七年十一月訪問北京，距離他同年一月首度就任總統已將近一年；他與習近平首次面對面會晤是同年四月，習近平到訪佛州海湖莊園。川普二○一七年訪北京時，川、習偕兩人妻子共遊紫禁城，還在北京人民大會堂會談。曾參與該行程的川普顧問說，川普認為這代表習近平希望展現有多尊重他，「他想要重燃那個（川習）關係」。

潛在衝突點台灣 川習會焦點

儘管美中關係因川普揚言課徵高關稅而趨於緊張，川普先前一反傳統邀請習近平出席就職典禮，北京則派國家副主席韓正任特使出席。川、習十七日也通話，論及貿易等議題。

接近北京決策圈的幾名人士透露，川普和習近平各自透過代表討論面對面會晤事宜，選項之一是川普邀請習近平赴美。目前不清楚川普是否在前述通話提起訪中一事。

隨著中國面臨愈來愈大經濟壓力，北京強烈希望進行談判，以抵禦或至少減緩川普承諾的加徵關稅；接近北京決策層人士說，川、習峰會可能有助啟動進程討論關稅問題。

川普勝選後美中互動 製表／國際中心 圖／聯合報提供

華爾街日報說，川普赴北京會晤習近平，正值美中關係緊張時刻。除了關稅和芬太尼，另一個潛在衝突點是台灣。川普尚未多說將如何處理微妙的美台關係，僅施壓台灣領導人增加防務開支。大陸國營媒體說，習近平在前述川習通話提醒川普謹慎處理台灣問題，表示事關中國主權和領土完整。

陸特使韓正 華府眼中務實派

將出席川普就職典禮的韓正，被許多華府人士視為務實派，幾間美國企業也認為他是支持外國投資的盟友。若干美企高層期盼，習近平指派韓正參加就職典禮，能向川普團隊示意北京有意協商貿易協議。