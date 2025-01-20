聽新聞
0:00 / 0:00

學者：川普作風「極限施壓」

聯合報／ 記者陳宥菘、特派記者廖士鋒／連線報導

美媒報導川普有意在上任一百天內訪問大陸，政大東亞所特聘教授寇健文認為是川普「極限施壓」作風，「就是面對面，習近平閃不掉」，既沒緩衝也沒反悔空間；大陸學者認為未來美國對付大陸的主要工具，仍是幾個核心盟國加上台灣（台灣牌）。

寇健文分析，美中都希望川普上台後會有比較好的開局，所以雙方都更謹慎應對，彼此也拋球試探。他認為北京有意願降低跟美國的緊張關係，且川普讓人感覺比較不可預測，北京當然想了解第二任川普跟第一任在作風、立場上有什麼差別。因為雙方都知道彼此在摸底，這也是為什麼北京（對川普）的期望不會那麼高。

寇健文認為，兩國結構上的競爭關係與矛盾並未改變，雙方雖在防制毒品等議題上有合作空間，但北京在涉及核心利益的主權、安全跟發展問題上不會讓步，其中包含台灣問題；中美貿易上或有折衷空間，雙方可相互讓步、妥協，但涉及科技競爭也是無解。

寇健文說，台灣可觀察美方在面對中方敏感議題，尤其涉台問題上的態度會不會受影響，例如軍購速度會否放緩？台灣參與國際組織、聯大二七五八號決議等議題上是不是還主動支持？他認為美方對北京所提核心問題的態度有無改變？採什麼樣方式回應中方訴求？將成為判斷川普上台初期中美關係發展的依據。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，雙方通話只起到「非常小的積極作用」，如果國家間存在重大戰略、經濟和意識形態競爭，這些（互動）都可能是微不足道的，就算雙方峰會，更具決定性的仍是國家競爭。

北京 川普 關係

延伸閱讀

可能暫緩？Tiktok禁令生效前停止在美服務 川普19日喊「拯救Tiktok！」

自芝加哥掃蕩移民？傳川普就職隔日就有動作 新政府「邊境沙皇」回應了

川普2.0戰略藍圖 台積電會被整碗捧走？專家：「去中國化」產業鏈

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

相關新聞

就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日...

川普正設法「拯救TikTok」！美國準國安顧問：不排除讓陸企繼續持有

路透19日報導，美國候任總統川普欽點的準國家安全顧問沃茲，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，川普正設法「拯救Ti...

觀察站／川普2.0開局 先穩美中關係

川普2.0時代將至，北京研判川普2.0會是「先軟後硬」，前一百天是關鍵；大陸國家主席習近平已先向川普挑明台灣問題是不可動...

學者：川普作風「極限施壓」

美媒報導川普有意在上任一百天內訪問大陸，政大東亞所特聘教授寇健文認為是川普「極限施壓」作風，「就是面對面，習近平閃不掉」...

防暗殺重演 警力繃緊神經

美國候任總統川普十八日晚搭機抵達華盛頓，準備參加廿日就職典禮和典禮前慶祝活動。美聯社報導，川普與夫人梅蘭妮亞和最小的兒子...

聚焦川普2.0／川普不排除讓陸業者保有TikTok

即將上任的川普總統十八日接受「國家廣播公司新聞網」（NBC）訪問，表示上任首日將簽署創紀錄的行政命令，聚焦大規模遣返無證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。