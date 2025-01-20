學者：川普作風「極限施壓」

美媒報導川普有意在上任一百天內訪問大陸，政大東亞所特聘教授寇健文認為是川普「極限施壓」作風，「就是面對面，習近平閃不掉」，既沒緩衝也沒反悔空間；大陸學者認為未來美國對付大陸的主要工具，仍是幾個核心盟國加上台灣（台灣牌）。

寇健文分析，美中都希望川普上台後會有比較好的開局，所以雙方都更謹慎應對，彼此也拋球試探。他認為北京有意願降低跟美國的緊張關係，且川普讓人感覺比較不可預測，北京當然想了解第二任川普跟第一任在作風、立場上有什麼差別。因為雙方都知道彼此在摸底，這也是為什麼北京（對川普）的期望不會那麼高。

寇健文認為，兩國結構上的競爭關係與矛盾並未改變，雙方雖在防制毒品等議題上有合作空間，但北京在涉及核心利益的主權、安全跟發展問題上不會讓步，其中包含台灣問題；中美貿易上或有折衷空間，雙方可相互讓步、妥協，但涉及科技競爭也是無解。

寇健文說，台灣可觀察美方在面對中方敏感議題，尤其涉台問題上的態度會不會受影響，例如軍購速度會否放緩？台灣參與國際組織、聯大二七五八號決議等議題上是不是還主動支持？他認為美方對北京所提核心問題的態度有無改變？採什麼樣方式回應中方訴求？將成為判斷川普上台初期中美關係發展的依據。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，雙方通話只起到「非常小的積極作用」，如果國家間存在重大戰略、經濟和意識形態競爭，這些（互動）都可能是微不足道的，就算雙方峰會，更具決定性的仍是國家競爭。