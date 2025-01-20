觀察站／川普2.0開局 先穩美中關係

川普2.0時代將至，北京研判川普2.0會是「先軟後硬」，前一百天是關鍵；大陸國家主席習近平已先向川普挑明台灣問題是不可動搖的紅線，對川普再打台灣牌、中美對抗格局不變也已有預判，不會抱持幻想。

相較於川普第一個總統任期對北京發起貿易戰、去年在總統競選期間揚言對中國進口商品加徵百分之六十關稅，川普當選後對北京卻不再針鋒相對，甚至主動遞出橄欖枝，邀請習近平出席他的就職典禮，表態「美中可以一起解決全世界所有問題」。

華爾街日報引述知情人士披露，川普有意在就任後一百天內出訪中國，尋求加深與習近平關係；接近北京決策圈人士透露，川、習各自透過代表討論會晤事宜，也不排除由川普邀請習近平赴美訪問，「穩定美中關係將是川普上任前一百天的重要議程」。

中共以高規格的人民日報「鐘聲」（取意中國之聲）刊文重申，十七日「川習通話」為推動中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心，中美擁有更廣泛的共同利益和合作空間、可以當夥伴朋友，且習近平雖未親自出席川普就職典禮，也不像過往由駐美大使代表，而是派出國家副主席韓正以特別代表身分參加，這是歷來最高層級，回應川普的橄欖枝。

不過，「鐘聲」評論也重申，台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，美方務必慎重處理。川普2.0開局的美中關係蜜月期能持續多久？誰都沒有把握。

在北京的預判中，川普就任前一連串「軟招」，更像是生意人談判前的一種手段。立場親北京的港媒星島日報形容，川普的手段是對盟友「先敵後友」、對敵人「先友後敵」；川普現在先對北京展示友好，目的是給予對方籠絡的機會，取得利益後才改拿大棒打壓，如同川普二○一七年初上任總統後快速安排習近平訪美，並在同年底訪中，北京則以大舉購買美國大豆、飛機及簽署逾兩千五百億美元協議回報，可是川普離開中國後就揮動關稅大棒，逼使北京承諾購買更多美國商品。

北京認為歷史可能重演，川普心心念念「讓美國再次偉大」，什麼事都做得出來，大陸現在能做的就是把紅線畫得更清楚，所以習近平在川普就任前三天的通話中，唯一語氣較重的話就是「台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，希望美方務必慎重處理」；對貿易戰，反而只是說「經貿關係本質是互利共贏，對抗衝突不該是我們的選擇」輕輕帶過。