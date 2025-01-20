聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／川普2.0開局 先穩美中關係

聯合報／ 本報記者羅印冲

川普2.0時代將至，北京研判川普2.0會是「先軟後硬」，前一百天是關鍵；大陸國家主席習近平已先向川普挑明台灣問題是不可動搖的紅線，對川普再打台灣牌、中美對抗格局不變也已有預判，不會抱持幻想。

相較於川普第一個總統任期對北京發起貿易戰、去年在總統競選期間揚言對中國進口商品加徵百分之六十關稅，川普當選後對北京卻不再針鋒相對，甚至主動遞出橄欖枝，邀請習近平出席他的就職典禮，表態「美中可以一起解決全世界所有問題」。

華爾街日報引述知情人士披露，川普有意在就任後一百天內出訪中國，尋求加深與習近平關係；接近北京決策圈人士透露，川、習各自透過代表討論會晤事宜，也不排除由川普邀請習近平赴美訪問，「穩定美中關係將是川普上任前一百天的重要議程」。

中共以高規格的人民日報「鐘聲」（取意中國之聲）刊文重申，十七日「川習通話」為推動中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心，中美擁有更廣泛的共同利益和合作空間、可以當夥伴朋友，且習近平雖未親自出席川普就職典禮，也不像過往由駐美大使代表，而是派出國家副主席韓正以特別代表身分參加，這是歷來最高層級，回應川普的橄欖枝。

不過，「鐘聲」評論也重申，台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，美方務必慎重處理。川普2.0開局的美中關係蜜月期能持續多久？誰都沒有把握。

在北京的預判中，川普就任前一連串「軟招」，更像是生意人談判前的一種手段。立場親北京的港媒星島日報形容，川普的手段是對盟友「先敵後友」、對敵人「先友後敵」；川普現在先對北京展示友好，目的是給予對方籠絡的機會，取得利益後才改拿大棒打壓，如同川普二○一七年初上任總統後快速安排習近平訪美，並在同年底訪中，北京則以大舉購買美國大豆、飛機及簽署逾兩千五百億美元協議回報，可是川普離開中國後就揮動關稅大棒，逼使北京承諾購買更多美國商品。

北京認為歷史可能重演，川普心心念念「讓美國再次偉大」，什麼事都做得出來，大陸現在能做的就是把紅線畫得更清楚，所以習近平在川普就任前三天的通話中，唯一語氣較重的話就是「台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，希望美方務必慎重處理」；對貿易戰，反而只是說「經貿關係本質是互利共贏，對抗衝突不該是我們的選擇」輕輕帶過。

北京 川普 習近平

延伸閱讀

可能暫緩？Tiktok禁令生效前停止在美服務 川普19日喊「拯救Tiktok！」

自芝加哥掃蕩移民？傳川普就職隔日就有動作 新政府「邊境沙皇」回應了

川普2.0戰略藍圖 台積電會被整碗捧走？專家：「去中國化」產業鏈

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

相關新聞

就職美總統 川普盼百日內訪陸

川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日...

川普正設法「拯救TikTok」！美國準國安顧問：不排除讓陸企繼續持有

路透19日報導，美國候任總統川普欽點的準國家安全顧問沃茲，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，川普正設法「拯救Ti...

觀察站／川普2.0開局 先穩美中關係

川普2.0時代將至，北京研判川普2.0會是「先軟後硬」，前一百天是關鍵；大陸國家主席習近平已先向川普挑明台灣問題是不可動...

學者：川普作風「極限施壓」

美媒報導川普有意在上任一百天內訪問大陸，政大東亞所特聘教授寇健文認為是川普「極限施壓」作風，「就是面對面，習近平閃不掉」...

防暗殺重演 警力繃緊神經

美國候任總統川普十八日晚搭機抵達華盛頓，準備參加廿日就職典禮和典禮前慶祝活動。美聯社報導，川普與夫人梅蘭妮亞和最小的兒子...

聚焦川普2.0／川普不排除讓陸業者保有TikTok

即將上任的川普總統十八日接受「國家廣播公司新聞網」（NBC）訪問，表示上任首日將簽署創紀錄的行政命令，聚焦大規模遣返無證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。