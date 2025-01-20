防暗殺重演 警力繃緊神經

美國候任總統川普十八日晚搭機抵達華盛頓，準備參加廿日就職典禮和典禮前慶祝活動。美聯社報導，川普與夫人梅蘭妮亞和最小的兒子拜倫抵達華府後，前往位於維州史特靈的川普國家高爾夫俱樂部用餐，同時欣賞煙火秀。

川普下榻位於白宮對面的布萊爾賓館；自從前總統卡特以來，候任總統就職前都會住在布萊爾賓館，不過川普在二○一七年就職前只待過一晚。

他十九日計畫前往阿靈頓國家公墓獻花，下午參加華府第一資本體育館舉辦的勝利造勢大會。

川普在選戰時間兩度險遭暗殺，執法機構繃緊神經，從國會大廈到白宮處處可見柵欄及路障，愈靠近主建築愈綿密。距白宮二點四公里外的林肯紀念堂則有抗議人士頂著低溫繞行，警方沿途緊盯不敢大意。

政治媒體Politico日前引述美國國安機構報導，即使目前沒有具體可信威脅，但對暴力極端分子而言，川普就職典禮仍是「有吸引力的潛在目標」，潛在肇事者特別是「對選舉不滿的人」，可能會將就職視為「透過暴力影響選舉結果的最後機會」，執法部門因此強化安全措施，全美各地警力也將湧入華盛頓特區。

川普迷因幣爆搶購

編譯盧思綸／綜合報導

美國候任總統川普十七日宣布推出個人專屬加密貨幣迷因幣「$TRUMP」後引發市場搶購熱潮，市值不到一天內飆破二百五十億美元，約台幣八千三百億元，一夜之間上漲百分之六百。

專家警告，迷因幣缺乏內在的價值，投資風險高，加上川普身分高調，恐導致帳戶成為駭客目標，提醒幣圈進場要謹慎。

加密貨幣倡導組織Coin Central指出，儘管有證據顯示「$TRUMP」的合法性，但仍有理由保持謹慎。首先，這項加密貨幣的資金來源引起關注，鏈上偵探發現「$TRUMP」最初由幣安和Gate.io等相關錢包獲得數百萬美元原始資金進行交易，這兩個交易所並未向美國地區提供服務，對於一項牽涉美國總統的加密貨幣來說，這是個不尋常的選擇，從監管角度而言也可能存在問題，其次是川普作為即將上任的美國總統，超高調身分可能會導致相關帳戶成為駭客的主要目標。