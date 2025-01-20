聚焦川普2.0／川普不排除讓陸業者保有TikTok

即將上任的川普總統十八日接受「國家廣播公司新聞網」（NBC）訪問，表示上任首日將簽署創紀錄的行政命令，聚焦大規模遣返無證移民，至少會讓中國影音平台抖音國際版「TikTok」續命九十天。川普新政府的白宮國安顧問沃茲說，川普不排除讓中國業者繼續保有TikTok。

TikTok於美東時間十八日晚間關閉，在「不賣就禁」法案於十九日正式生效前幾小時，聲稱將與川普合作解決禁用問題。川普說，正在考慮期限延長九十天，「若我決定這麼做，可能會在廿日宣布。」

川普十九日在社群媒體發文說，「拯救TIKTOK」。川普新政府的白宮國安顧問沃茲十九日對CNN表示，川普不排除由大陸業者保有TikTok，但附帶一些網路防火牆，確保TikTok在美國境內的資料數據獲得保護。

TikTok目前由中國母公司字節跳動持有。沃茲對CBS政論節目「面對全國」說，川普需要時間來評估可能的方案，以允許大受歡迎的TikTok留在美國市場。

川普表示，他廿日就職演說的主題將是「團結、力量和公平」，不能只是說：「哦，一切都會好起來」，經歷四年地獄，必須採取應對措施，不能也不該讓這種事發生。

川普廿日宣誓就職，因當天氣溫下探攝氏零下十一度，就職典禮將移師國會大廈內舉行，這是一九八五年以來再次於室內舉行總統就職典禮。

川普重申大規模驅逐無證移民將是首要任務，但未透露起始日和率先執法城市，僅表示「很快」開始。他說，打算發表就職演說後「立刻」簽署一批行政命令，數量將創下紀錄，被問及是否會「超過一百件」時回答「嗯，至少在這個範圍」。

川普去年十一月廿五日宣布上任當天將簽署行政命令對鄰國墨西哥、加拿大所有輸美商品徵收百分之廿五關稅，並對中國大陸輸美商品加徵百分之十關稅，還可能在上任首日宣布美國退出世界衛生組織和巴黎氣候協定。

在中東方面，以色列和哈瑪斯組織停火協議十九日生效，一九○四名遭以色列囚禁的巴勒斯坦人將獲釋，交換卅三名以色列人質。川普說，他告訴以色列總理內唐亞胡戰爭「必須結束」。

紐約時報與研究機構益普索二日至十日送出三三三三份調查表回收二一二八份，民調顯示六成受訪者希望美國能夠降低對國際事務的重視，更專注國內事務；百分之四十七受訪者對川普政府表示期待或樂觀，其中的百分之廿九最期待解決經濟和通膨問題。