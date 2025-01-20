川普政府 將追求最適關稅匯率協定
美國候任總統川普揭櫫一大串經濟目標與政策，但各項目標之間、及政策與目標之間，都存在重大衝突。因此，川普政府將追求「最適關稅、匯率協定」等兩大戰術，落實經濟目標。
川普政策將由白宮經濟顧問委員會主席提名人米倫擔任總設計師。他所依據的「最適關稅」理論，基礎在於美國是全球最龐大的市場，足以影響出口國定價，因此美國開徵或提高關稅，若稅率不超過某個特定水準，這些產品在美國市場的售價漲幅將不會與關稅稅率漲幅同等，甚至維持原價，因為出口商願意降低售價，以免喪失市占率。如此一來，美國關稅收入將增加，但通膨卻不致會大幅升高。
米倫指出美國的最適關稅稅率為20%，因此川普才會威脅將對所有進口產品課徵10%-20%的關稅；低於10%，則不痛不癢，但高於20%，可能得不償失。
但最適關稅畢竟只是理論，川普團隊正討論逐月提高稅率2%-5%，既能增加美國談判籌碼，也能探索最適關稅稅率的可能位置。
關稅奏效的另一項障礙是美元升值。米倫主張美國能依循1985年「廣場協定」的前例，制定「海湖山莊協定」，由主要國家聯手干預，使美元對多國貨幣貶值。他認為，經過一連串的懲罰性關稅之後，歐洲及中國大陸將較能接受以匯率協定的方式，換取美國降低關稅。
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