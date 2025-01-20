川普幫TikTok解套…先續命90天 預計就職當天就宣布

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國候任總統川普說，他20日上任後，「非常可能」延長母公司字節跳動出售這個服務的期限90天，為TikTok帶來「續命」希望。路透
美國候任總統川普說，他20日上任後，「非常可能」延長母公司字節跳動出售這個服務的期限90天，為TikTok帶來「續命」希望。路透

美國最高法院裁決針對短影音平台TikTok「不禁就賣」的法律有效後，TikTok的美國服務18日已關閉下架，不過，美國候任總統川普說，他20日上任後，「非常可能」延長母公司字節跳動出售這個服務的期限90天，為TikTok帶來「續命」希望。

美國最高法院18日裁決，拜登政府要求TikTok必須在19日午夜前出售，否則在美國遭禁止使用的法律有效，TikTok則在法律生效的幾小時前、18日深夜提前停止美國服務，蘋果和Google的應用程式商店則在19日下架，甲骨文也關閉為TikTok託管數據的伺服器。字節跳動的其他應用程式，例如能夠編輯影音的CapCut、分享生活風格的Lemon8，也同步下線。

不過，川普18日接受NBC訪問時透露，「非常可能」延長字節跳動出售TikTok的期限90天，且最快20日就會宣布，「延長90天是非常可能做到的事情，因為這個時間長度很適當」，「如果我決定這麼做，我或許周一就會宣布」。

字節跳動可選擇出售TikTok的美國事業（但字節跳動已拒絕），或是等待川普是否會施以援手。川普政府官員透露，他上周和中國大陸國家主席習近平通電話時，也有討論到TikTok。

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