川普起手式／喊兩大開放 去管制、推虛幣讓美國再度偉大

美國候任總統川普將於20日宣誓就職，他透露上任第一周將簽署數量「創紀錄」的上百項行政命令，他更在上任前推出個人專屬的官方加密貨幣「川普幣」（$TRUMP），搭配他賴以縮減政府規範的政府效率部（DOGE），彰顯他將以去管制、加密貨幣優先等兩大開放措施，讓美國再度偉大（MAGA）。

由於天候嚴寒，川普已決定他20日的就職典禮將移師室內舉行，為40年來首見，展現他的「另類」作風。

川普18日接受NBC電話訪問時表示，他20日就職演說的主題將是「團結」（unity）、「力量」（strength）以及「公平」（fairness），他雖然還不確定會簽署多少行政命令，但數量將「創紀錄」，被問及是否會「超過100項」時，他回答「嗯，至少在這個範圍」。

市場預期川普上任100天的行動 圖／經濟日報提供

川普行政命令的焦點除了大規模遣返無證移民，預料也將大幅削減所有層級行政部門的規範，包括提振化石燃料、撤銷嘉惠電動車政策等。華爾街日報（WSJ）報導，川普在首個任期設定的目標是每推出一項新法規，就廢除兩項舊規，這次更積極，每推出一條新法規，就要廢除十條舊規定。

政府效率部共同主管馬斯克與拉馬斯瓦米正與白宮預算管理局局長提名人沃特聯手，制定縮小政府規模的計畫，並獲得國會共和黨人支持。

另一方面，川普17日突然正式宣布推出「川普幣」，由川普公司旗下的CIC數位公司協調在Solana區塊鏈上發行，一開始只釋出2億枚，未來十年將擴增至10億枚。CoinGecko數據顯示，「川普幣」剛推出的交易價格為4.29美元，截至19日盤中已飆漲至72.34美元，漲幅達到1,586%，市值狂增至144.7億美元。Solana幣19日盤中也暴漲21.4%至290.47美元。

彭博資訊報導，川普最快上任第一天就將發布行政命令，把加密貨幣列為國家優先要務，引導聯邦政府與加密貨幣產業合作，內容可能包括要求所有政府部門評估與數位資產有關的政策、暫停所有涉及加密貨幣的訴訟，以及創建國家比特幣儲備，涵蓋政府目前持有的比特幣。分析業者Arkham估算，美國政府目前擁有價值近200億美元的比特幣，來自各種調查的扣押行動。