川普正設法「拯救TikTok」！美國準國安顧問：不排除讓陸企繼續持有

路透19日報導，美國候任總統川普欽點的準國家安全顧問沃茲，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，川普正設法「拯救TikTok」，也不排除TikTok在附帶網路防火牆下，繼續由中國大陸業者保有，以確保TikTok在美國境內的資料數據獲得保護。

TikTok由中國母公司字節跳動持有，美國19日生效的法律規定字節跳動若不出售該平台，TikTok將在美國禁用。沃茲19日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」訪問說，川普需要時間來評估允許TikTok留在美國市場的潛在協議。

沃茲也在前述節目說，中國每家公司都與中國共產黨有若干聯繫，「我們可以有個美國人民能樂在其中的應用程式，但同時也會保護他們的資料，讓他們能免於外部影響」。

沃茲還說，川普此刻當然還需要時間，這將代表川普將延後施行「不賣就禁」法律，以評估提交討論的相關協議。川普18日已說，很可能在就職後簽署行政命令，讓前述禁令暫緩90天執行。