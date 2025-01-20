美邊境沙皇：掃蕩非法移民

川普任命的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，移民和海關執法局（ICE）從新政府上任首日就將在全國各地逮捕非法居留的移民。知情人士透露，芝加哥已被列為首波執法行動的城市之一。

川普18日重申，大規模遣返無證移民將是他的優先要務，霍曼接受福斯新聞網訪問時也說，將會有目標明確的移民遣返執法行動。

華爾街日報與路透及美聯社等媒體報導，聯邦移民官員20日就將兌現川普大規模驅逐有嚴重暴力犯罪前科的承諾，驅逐行動集中芝加哥地區，整個一周都有逮捕行動，計畫拘捕300多人。 川普幕僚表示，當局除了逮捕無證客，也會一併拘捕他們的配偶或室友，儘管後者並非遣返目標，但若他們違法居留則不例外。

美國政府的首波目標包括芝加哥、紐約以及邁阿密，其他早期執法的主要都會區目標包括華盛頓特區、費城、洛杉磯、丹佛等。

川普政府勢必碰到「庇護城市」強力抗拒。芝加哥市區及社區領袖正加倍努力，讓移民社區有所準備，因應川普政府遞解行動即將開始的威脅。芝加哥、麻州、亞利桑納州一些民主黨官員均表示，不打算與川普政府合作。