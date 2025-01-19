可能暫緩？Tiktok禁令生效前停止在美服務 川普19日喊「拯救Tiktok！」
美國對短影音平台Tiktok的「不賣就禁」法律19日生效，該平台18日晚間宣布暫時停止在美國服務。將於美東時間20日中午宣誓就職的候任總統川普，19日在其自創社群媒體「真實社群」發文說：「拯救TIKTOK！」（SAVE TIKTOK!）
路透19日報導，川普此前已說他上任後，很可能暫緩Tiktok前述禁令90天。
TikTok在美國關閉時，對其APP用戶的訊息也寫到，「幸運的是，川普總統已指出上任後會與我們合作，尋找解決方案來恢復TikTok。請繼續關注！」
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