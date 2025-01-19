美駐北京大使伯恩斯離任…稱對美中關係感擔憂 川普已提名裴度接任

美國駐北京大使伯恩斯已經於18日完成離任，結束3年的任期，他在離任前頻繁拜會北京的官員與學者，並接受媒體專訪，暢談他對於美國新總統川普涉外政策可能削弱美國對抗中國大陸能力的疑慮。他也強調，對美中關係的未來深感擔憂。

即將於20日就任美國總統的川普（Donald Trump）早已提名裴度（David Perdue）為下一任駐北京大使，現任大使伯恩斯（Nicholas Burns）18日貼文指其當天離開國務院、結束大使任期。美國駐北京大使的官方「X」帳號也把伯恩斯的名字刪去，目前帳號名稱從「Ambassador Nicholas Burns」改成了「U.S. Ambassador to China」，暫未放上新大使的名銜。

據美國駐北京大使館微信公眾號消息，伯恩斯卸任前夕，頻繁在北京開展活動，除了到他喜歡的北海公園最後巡禮外，也拜會了中共中聯部長劉建超、中共前駐美大使崔天凱、北京大學學者王緝思、並與澳印日3國舉行最後一次「四方安全對話」會議。帳號並於17日發布一個4分多鐘短片呈現其任期，包含他協助推動雙方高層與軍事往來，以及他走訪26個大陸省區等。

美媒紐約時報在回顧伯恩斯於北京最後晤面的中共官員時，特別指出劉建超預計將出任下一任外交部長。此外報導透露伯恩斯還會見了大陸外交部排名第一的副部長馬朝旭（正部長級）。而大陸外交部官網則指出，1月16日馬朝旭會見美國駐北京使館臨時代辦貝莎蘭（Sarah Beran），後者原為白宮國安會中國與台灣事務高級主任。

華爾街日報也於15日刊出在北京對伯恩斯的專訪，他表示川普對加拿大和格陵蘭島的構想「將削弱華盛頓對抗中國等對手的能力」。伯恩斯強調，「我們最不應該做的就是侮辱、不尊重加拿大人民和丹麥人民」。

伯恩斯表示，儘管他認為美國總統拜登（Joe Biden）成功穩定了美中關係，但「我們應該始終對此感到擔憂，因為在許多事關世界未來的重大問題上，美國和中國這兩個世界上最強大的經濟和軍事大國存在分歧」。回顧大使任內的「最緊張時刻」，伯恩斯提及2023年初的「氣球事件」，他並指自己任內可能「把80%的時間都花在了美中競爭上，只有大約20%的時間花在了積極接觸上」。他透露自己已與候任大使裴度有所接觸。

伯恩斯還提到，中共沒有停止阻撓美國的在大陸的外交活動，自拜登和大陸國家主席習近平在2022年底會晤並同意加強兩國民間交往以來，此類事件總數達到了98起。而對不久前極為罕見的換囚行動，伯恩斯不願透露大陸政府為何同意將4名美國人和大陸公民馬木提移交給美國。他最後表示，「有些人主張切斷留學生交流。那將是一個災難性的錯誤」，「因為歸根結底，我們是在努力穩定兩國關係，以確保我們永遠不會與中國發生衝突」。

根據使館消息，伯恩斯於1月13日舉行最後一次的「美國駐華使團全體大會」後，就沒有公開活動的消息，他自己則在18日於個人帳號貼文指，自己剛走出國務院大門，結束了駐北京大使的任期，「感謝有機會在我們與北京的複雜而重要的關係中為國家服務」。