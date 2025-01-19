快訊

馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

不倫牽手被拍照？大學已婚院長傳師生戀 積極助女博士生拿教職遭爆料

年前降溫有感！周末強烈大陸冷氣團 「濕冷+低溫」凍到初一

自芝加哥掃蕩移民？傳川普就職隔日就有動作 新政府「邊境沙皇」回應了

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
川普新政府據報上任後不久將突襲芝加哥地區掃蕩無證移民，在初步細節外洩後，川普新政府「邊境沙皇」霍曼今天接受華郵訪問時表示，新政府尚未做出決定，正重新考慮此事。美聯社
川普新政府據報上任後不久將突襲芝加哥地區掃蕩無證移民，在初步細節外洩後，川普新政府「邊境沙皇」霍曼今天接受華郵訪問時表示，新政府尚未做出決定，正重新考慮此事。美聯社

川普新政府據報上任後不久將突襲芝加哥地區掃蕩無證移民，在初步細節外洩後，川普新政府「邊境沙皇」霍曼今天接受華郵訪問時表示，新政府尚未做出決定，正重新考慮此事。

伊利諾州移民難民人權聯盟（Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights）主席歐提茲（Dulce Ortiz）告訴路透社，20日清晨5時預料會有上看200名的美國移民暨海關執法局（ICE）人員突襲芝加哥地區，打算在移民上班途中或展開一天活動的時候逮人。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，芝加哥這場「大規模移民突襲行動」預料於川普宣誓就職的次日、也就是21日展開。報導並說行動將「持續一整個星期」，參與行動的ICE人員將多達100至200人。

但「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普新政府「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，新政府「尚決做出決定」。

霍曼說：「我們正在檢討這起洩密事件，並將在這次洩密事件的基礎上做出決定。」他還說：「這很不幸，因為任何行動的外洩都會讓執法人員面臨更大的風險。」

川普 移民 美國 難民

延伸閱讀

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

對台日遞橄欖枝？習近平動作頻頻釋1訊息 川普反應牽動兩岸

上任第一周將簽署逾百項行政令 川普稱將續命TikTok90天

川習通話 中官媒盤點5細節「川普積極到讓人感到驚喜」

相關新聞

明天川普宣誓就職…美國股債市卻不開盤？原因和「他」有關

周一（20日）是川普就職日，但美國股債市都將休市一天，原因是適逢馬丁路德金恩紀念日。

川普20日宣誓就職！天氣嚴寒典禮改室內 出席賓客、觀禮地點一次看

無論是新當選、連任或是回鍋，每4年都會有美國總統在就職日宣誓就職。除連任者進行簡單的再次宣誓儀式之外，美國歷史悠久的總統...

對台日遞橄欖枝？習近平動作頻頻釋1訊息 川普反應牽動兩岸

美國準總統川普即將在美國時間1月20日就職，大陸近日邀請日本首相石破茂訪問、對台開放閩滬團客。台灣智庫中國問題研究中心主...

自芝加哥掃蕩移民？傳川普就職隔日就有動作 新政府「邊境沙皇」回應了

川普新政府據報上任後不久將突襲芝加哥地區掃蕩無證移民，在初步細節外洩後，川普新政府「邊境沙皇」霍曼今天接受華郵訪問時表示...

川普2.0戰略藍圖 台積電會被整碗捧走？專家：「去中國化」產業鏈

美國候任總統川普美東時間20日就職，黑熊學院共同創辦人何澄輝今天說，川普2.0將更重視安全議題，包括可信賴或共同價值的同...

美駐北京大使伯恩斯離任…稱對美中關係感擔憂 川普已提名裴度接任

美國駐北京大使伯恩斯已經於18日完成離任，結束3年的任期，他在離任前頻繁拜會北京的官員與學者，並接受媒體專訪，暢談他對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。