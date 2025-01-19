自芝加哥掃蕩移民？傳川普就職隔日就有動作 新政府「邊境沙皇」回應了

川普新政府據報上任後不久將突襲芝加哥地區掃蕩無證移民，在初步細節外洩後，川普新政府「邊境沙皇」霍曼今天接受華郵訪問時表示，新政府尚未做出決定，正重新考慮此事。

伊利諾州移民難民人權聯盟（Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights）主席歐提茲（Dulce Ortiz）告訴路透社，20日清晨5時預料會有上看200名的美國移民暨海關執法局（ICE）人員突襲芝加哥地區，打算在移民上班途中或展開一天活動的時候逮人。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，芝加哥這場「大規模移民突襲行動」預料於川普宣誓就職的次日、也就是21日展開。報導並說行動將「持續一整個星期」，參與行動的ICE人員將多達100至200人。

但「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普新政府「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，新政府「尚決做出決定」。

霍曼說：「我們正在檢討這起洩密事件，並將在這次洩密事件的基礎上做出決定。」他還說：「這很不幸，因為任何行動的外洩都會讓執法人員面臨更大的風險。」