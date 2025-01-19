恐再提「保護費」說？川普新政府對台挑戰 學者：關稅與增加國防預算

美國總統當選人川普將於美東時間20日宣誓就職，學者認為，就職演說將延續「美國優先」主軸，預期談及關稅政策，估計會再提「保護費」說；台日韓面臨朝小野大挑戰，需增加並通過國防預算落實防衛承諾，與美國關係才較順暢。

美國總統就職典禮將於美東時間20日在華府登場，川普（Donald Trump）相隔4年後，再次以總統身分向美國大眾發表談話。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁與成大政治系教授王宏仁受訪時皆認為，川普會延續兩次競選主軸「讓美國再次偉大」及「美國優先」。

郭育仁指出，川普預計聚焦「興利除弊」，除弊首先針對邊境管制，這也是2017年首次上台的重點之一；對川普而言，非法移民和防治毒品走私是避免或預防美國國力被侵蝕。

郭育仁表示，第二是關稅，川普認為美國被占便宜，包括貿易關稅，美國長期協助二戰後獨立的新興民主國家，給予極為優厚的關稅條件，導致貿易不平衡，這項冷戰時期至今的國家戰略，川普將會做大幅修正。

興利部分，郭育仁說，第一個是減法人稅，第二個是大規模開採美國境內石油，第三是加密貨幣去管制化，以強化美國在國際貨幣上的優勢，第四是發展人工智慧（AI）相關國際計畫。

國家安全方面，王宏仁認為，預期川普將持續拉大與他國國防預算的距離，也會強調他國負擔相對應義務，不能吃美國豆腐；台灣、韓國、日本都面臨朝小野大局面，需增加國防預算並獲得國會通過，落實防衛承諾，與美國的關係才會比較順暢。

美國總統就職當天依例將簽署行政命令，川普2017年首度就職時簽署4項行政命令，現任總統拜登（Joe Biden）2021年就職時簽了17項，推翻數項川普政見；川普18日告訴國家廣播公司新聞網（NBC），擬於就職演說後立刻簽署一批行政命令，數量將創下紀錄。

王宏仁指出，現任政府某種程度會用行政命令拆前任政府的台，川普蠻有可能趕進度，他在第一任期退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），第二任期有可能再次退出世界衛生組織（WHO）或退出世界貿易組織（WTO），這也可能會是川普首日簽署的行政命令之一。

被問及對台影響，郭育仁分析，川普曾在匯率操縱國、晶片、貿易赤字以及國防預算面向，明確提及台灣。關稅政策應會先針對中國、墨西哥、越南、歐盟等對美貿易順差超過1000億美元的國家，再來才是日、韓，台灣應不會在第一或第二梯次。

郭育仁說，川普點名的鋁鋼鐵業、汽車業、鋰電池、太陽能板等品項，都不是台灣對美出口大宗。

台大政治系副教授陳世民表示，可觀察川普是否在就職當天宣布國家經濟緊急狀態，馬上進行關稅調整，這將立即影響台灣汽車零組件、電子零組件及工具機產業；但川普恐會對中國祭出更高稅率，有些台商就會回到台灣，反讓台灣更有競爭力。

陳世民與王宏仁認為，政府對此應該有所配套，除協助台商赴美投資，也可透過美國對台軍售或是進口美國石油、天然氣，以縮小對美貿易順差。不過，王宏仁坦言，台灣確實會付出一些成本，還需觀察川普就任後雙方如何協商，但台美關係並不悲觀，台灣與中國情況不同。

川普破天荒邀請中國國家主席習近平出席就職典禮，但習近平指派國家副主席韓正出席。陳世民認為，川普只是想表達儘早建立跟對手私人關係與管道的意願，從川普政府人事來看，並沒有要去修補美中關係的想法。

郭育仁舉例，川普此前在記者會上直接要軟銀創辦人孫正義將投資額翻倍到2000億美元，孫正義在公開場合難以拒絕，若川普也在公開場合向習近平提出要求，習近平會極度尷尬，「基本上就是個陽謀陷阱」；未來美中元首峰會，相信中國會極力避免公開場合直接對話。