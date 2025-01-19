快訊

正確明智決定...台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

川普就職前夕傳有意訪陸 國安人士：台與川普國安首長均熟悉

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
我國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。圖為2017年大陸國家主席習近平（右）在北京接待來訪的川普。（路透）
我國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。圖為2017年大陸國家主席習近平（右）在北京接待來訪的川普。（路透）

美國準總統川普將就職，近日除川普與中國大陸國家主席習近平通話外，也傳出川普有意訪陸。我國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣除了在地緣政治與供應鏈占據重要角色，與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。

川普與習近平17日通話後，雙方共識願建立戰略溝通管道，維持高層互動；華爾街日報更報導，川普有意在就任總統100天內就訪問中國大陸，川習已透過各自代表討論面對面會談事宜，其中一個選項是川普邀請習近平訪問美國。

國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，對中國而言，川普的新團隊上台後，彼此的挑戰不小，多溝通實屬必然；此外，中國大陸經濟成長放緩的挑戰亦不容小覷，北京正聚焦挑戰，全力避免不確定風險。

國安人士表示，台灣近幾年在地緣政治和國際供應鏈的角色重要，已不再是中國說了算；台美本就有溝通管道，與川普政府官員也不是第一次接觸，川普的MAGA（讓美國再次偉大）友人除外，台灣與川普任命的國安首長均熟悉，雙方過去就情勢的意見交換與想法交流均密切。

針對即將舉行的川普總統就職典禮，由於華府決定將典禮改為在室內舉行，導致我方由立法院長韓國瑜率領的慶賀團恐無緣到場參與，僅習近平特別代表、中國大陸國家副主席韓正等少數貴賓得親自與會；國安人士表示，這是川普團隊的決定，並非只有台灣代表團無法參與，部分國家的代表也是如此。

台海 國安人士 川普 習近平

延伸閱讀

上任第一周將簽署逾百項行政令 川普稱將續命TikTok90天

川習通話 中官媒盤點5細節「川普積極到讓人感到驚喜」

川普就職在即 下榻白宮對面賓館、慎防暗殺

美學者研判：川習上半年可能碰面 鞏固中美關係

相關新聞

明天川普宣誓就職…美國股債市卻不開盤？原因和「他」有關

周一（20日）是川普就職日，但美國股債市都將休市一天，原因是適逢馬丁路德金恩紀念日。

川普20日宣誓就職！天氣嚴寒典禮改室內 出席賓客、觀禮地點一次看

無論是新當選、連任或是回鍋，每4年都會有美國總統在就職日宣誓就職。除連任者進行簡單的再次宣誓儀式之外，美國歷史悠久的總統...

對台日遞橄欖枝？習近平動作頻頻釋1訊息 川普反應牽動兩岸

美國準總統川普即將在美國時間1月20日就職，大陸近日邀請日本首相石破茂訪問、對台開放閩滬團客。台灣智庫中國問題研究中心主...

川普就職前夕傳有意訪陸 國安人士：台與川普國安首長均熟悉

美國準總統川普將就職，近日除川普與中國大陸國家主席習近平通話外，也傳出川普有意訪陸。我國安人士分析，美中溝通以管控風險不...

川普2.0開局…美國、大陸互動氛圍友善 學者：正相互拋球試探

美國候任總統川普20日重返白宮前夕，北京與川普之間的互動呈現友善氛圍。政大東亞所特聘教授寇健文向本報分析，美、中都希望川...

川普第2個總統任期將展開！東南亞學者關注：東協須為陸、美競逐做準備

美國總統當選人川普20日展開任期，印尼學者指出，若川普對中國發動貿易戰，印尼將被迫採取更務實措施以保護國家利益。大馬學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。