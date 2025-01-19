川普就職前夕傳有意訪陸 國安人士：台與川普國安首長均熟悉
美國準總統川普將就職，近日除川普與中國大陸國家主席習近平通話外，也傳出川普有意訪陸。我國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣除了在地緣政治與供應鏈占據重要角色，與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。
川普與習近平17日通話後，雙方共識願建立戰略溝通管道，維持高層互動；華爾街日報更報導，川普有意在就任總統100天內就訪問中國大陸，川習已透過各自代表討論面對面會談事宜，其中一個選項是川普邀請習近平訪問美國。
國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，對中國而言，川普的新團隊上台後，彼此的挑戰不小，多溝通實屬必然；此外，中國大陸經濟成長放緩的挑戰亦不容小覷，北京正聚焦挑戰，全力避免不確定風險。
國安人士表示，台灣近幾年在地緣政治和國際供應鏈的角色重要，已不再是中國說了算；台美本就有溝通管道，與川普政府官員也不是第一次接觸，川普的MAGA（讓美國再次偉大）友人除外，台灣與川普任命的國安首長均熟悉，雙方過去就情勢的意見交換與想法交流均密切。
針對即將舉行的川普總統就職典禮，由於華府決定將典禮改為在室內舉行，導致我方由立法院長韓國瑜率領的慶賀團恐無緣到場參與，僅習近平特別代表、中國大陸國家副主席韓正等少數貴賓得親自與會；國安人士表示，這是川普團隊的決定，並非只有台灣代表團無法參與，部分國家的代表也是如此。
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