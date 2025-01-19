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明天川普宣誓就職…美國股債市卻不開盤？原因和「他」有關

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國股債市明（20）日休市一天，因為遇上馬丁路德金恩紀念日。 路透
美國股債市明（20）日休市一天，因為遇上馬丁路德金恩紀念日。 路透

周一（20日）是川普就職日，但美國債市都將休市一天，原因是適逢馬丁路德金恩紀念日。

馬丁路德金恩紀念日固定訂於每年1月的第三個星期一，因此今年是1月20日。這個節日是美國為了紀念出生於1929年1月15日的種族平權鬥士馬丁路德金恩，1983年將此日訂為聯邦假日，從1986年開始紀念至今。

同時，1月20日也是二度當選美國總統的川普的就職典禮，他將是美國史上第二位兩度當選總統且任期不連續的人，第一位是美國第22、24任總統克里夫蘭。美國每任總統的就職典禮都是辦在1月20日，除非遇到周日，典禮就會順延到21日，但川普的宣示就職仍會在20日進行。

除了股債市外，明天美國的銀行、郵局和其他非重要公務機關，也都將關門一天。學校通常會停課，但也有例外的情況。一般商家有可能會為了利用機會促銷而照常開門。

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