川普2.0開局…美國、大陸互動氛圍友善 學者：正相互拋球試探

美國候任總統川普20日重返白宮前夕，北京與川普之間的互動呈現友善氛圍。政大東亞所特聘教授寇健文向本報分析，美、中都希望川普就職後能有好的開局，雙方目前正相互拋球試探，可是兩國結構上的競爭與矛盾並沒有改變，後續可以關注，美方會採取什麼樣的方式回應中方在包含台灣問題在內的訴求。

川普在就職前3天主動與大陸國家主席習近平通話，雙方同意建立「戰略溝通管道」，並期待儘早見面，川普也讓陸企旗下短影音平台TikTok在美國繼續營運露出曙光；大陸官媒《人民日報》19日則刊登專文，延續「川習通話」的基調，喊話中美可以成為夥伴和朋友。

寇健文表示，從整體來看，美、中都希望川普上台後會有「比較好的開局」，所以雙方都更為謹慎應對，彼此拋球、試探。他並指，北京有意願降低跟美國之間的緊張關係，且川普讓人感覺比較不可預測，北京當然想瞭解第2任的川普跟第1任的川普在作風、立場上面有什麼差別。因為雙方都知道彼此在摸底，這也是為什麼北京（對川普）的期望不會那麼高。

儘管中美近期互有「拋球」，寇健文認為，兩國結構上的競爭關係與矛盾並未改變。他指出，雙方雖在例如防制毒品等議題上有合作空間，但北京在涉及核心利益的主權、安全跟發展問題上是不會讓步的，其中包含台灣問題。而中美貿易上或有一些折衷空間，雙方可以相互讓步、妥協，但若涉及科技競爭也是無解。

對台灣而言，寇健文表示，川普上任後台美當然要繼續加強合作，此外，台灣可以觀察美方在面對中方敏感議題，尤其涉台問題上的態度會不會受到影響。例如軍購上的速度會不會放緩，或是在台灣參與國際組織、聯大2758號決議等議題上，是不是還會大力主動支持。

寇健文認為，美方對於大陸所提核心問題的態度有無改變，以及會採取什麼樣的方式回應中方的訴求，將成為判斷川普上台初期，中美雙方關係可能如何發展的依據。在兩國關係改善過程中，倘若「中方要的，川普都不給」，「所謂剛開局的『緩和、試探』的期限會很短，一下子就會過去了。」

值得一提的是，《華爾街日報》引述消息人士稱，川普有意在上任後的頭100天之內訪問大陸。寇健文指出，這個作法恰恰展現川普「極限施壓」的作風，且川普也不相信傳統的外交官僚，「就是面對面，習近平也閃不掉」，既沒有緩衝、也沒辦法反悔的空間。他認為，雙方將會開始接洽「川習」碰面時要談論哪些議題。