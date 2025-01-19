川普第2個總統任期將展開！東南亞學者關注：東協須為陸、美競逐做準備

美國總統當選人川普20日展開任期，印尼學者指出，若川普對中國發動貿易戰，印尼將被迫採取更務實措施以保護國家利益。大馬學者則認為，川普衝動性格充滿不確定性，東協國家的挑戰是能否理解川普政策。

川普將展開第2個總統任期，東協學界關注川普上任後對東南亞的影響。印尼漢學論壇（Indonesian Sinology Forum）16日邀請多名印尼與馬來西亞學者，討論2國對中政策，並談及川普上任後，東協國家可能遇到的挑戰。

馬來西亞智庫「信譽之家」（Bait Al Amanah）國際安全與外交政策負責人費克里拉曼（Fikry ARahman）表示，東協國家最大挑戰在於「理解川普的政策，因為川普很衝動且將做出變革」。

他認為，川普行事雖未有明確的戰略方向，但他將實施的政策仍然與美國長期戰略方向一致，並指出，川普明顯將與中國對抗，而東協須對此做好準備。

費克里拉曼告訴中央社：「東協不選邊站，其立場很明確，即與各個強權保持關係」，他補充說，川普的改革將在多個方面，各國也積極準備，如馬來西亞正發展半導體和數位產業，這也是為川普上任在做準備。

印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）公共政策學院負責人烏曼（Ahmad Khoirul Umam）則指出，川普上任後對東協的影響將取決於川普的政策，如是否對中國發動貿易戰，以展現其強硬領導風格。

烏曼向中央社表示，若川普對中國發動貿易戰，「將對印尼造成重大影響」，並指出，印尼將被迫採取措施，將國家利益放在優先位置而非意識形態，因此政策考量上，將更具有戰略性，如更為務實等。