大陸對台日遞出橄欖枝？ 學者：減緩川普對擴張的疑慮

美國準總統川普即將在美國時間1月20日就職，大陸近日邀請日本首相石破茂訪問、對台開放閩滬團客。台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致今天表示，中國大陸想減緩川普對中國大陸擴張的疑慮，希望能夠降緩美中之間的矛盾，或者是從中觀察美國以及川普的反應。

吳瑟致表示，川習通話體現川普自己就是與中國大陸溝通的渠道，在中國大陸議題上，川普透過這樣的方式，能夠提高自己對不管是美中之間的議題，或全球議題的主導作風，但這並不意味著美中關係就能得到緩解，而是應該要思考到，川普陣營在競選期間提及要對中國大陸採取關稅措施，以及針對中國大陸可能對美國所產生的威脅等，所以未來川普當然會持續對中施壓。

吳瑟致指出，面臨川普的不確定性，中國某個程度上當然也會有所準備，從近期的動作看起來，中國大陸希望能夠緩解美中之間的再進一步激化，也希望藉此能拓展未來雙方之間的談判、磋商，所以從陸方近期對台開放閩滬團客，甚至是涉台學者來台交流等，就是意圖讓美方知道中方在這些議題上，符合美國在兩岸交流上的面向。

吳瑟致提醒，雖然中國大陸近期有意緩解緊張局勢，但也必須思考到，中國大陸的擴張並沒有因為這些動作而減少，因為「東升西降」一直是習近平對外的戰略思維，所以某個程度上並不意味著中國大陸放棄了跟美國競爭，一旦川普對中採取了高關稅的措施，以及川普在台美議題上有更多積極動作，中國大陸如何回應川普政府的作為，這是未來美中關係中非常大的變數。

對於台灣要如何因應美中新局，吳瑟致表示，中國大陸的脅迫基本上美國跨黨派的共識，過去的拜登政府，到即將接任的川普政府，基本上也認都知道台灣在全球的半導體供應、高科技產業、緣政治跟區域安全都扮演很重要的角色。換言之，這個主軸並不會因為川普上任的不確定性而失去了，但台灣要盡量在關稅的磋商和談判過程中，取得利基點，並強化跟美國參、眾議員的溝通，使其推動符合台灣利益的法案。