多次對陸表達友善 港媒解析川普「先友後敵」手法：北京只是配合演出

川普即將二度就任美國總統，港媒說，川普去年當選以來多次向中國表達友善，但其實只是他對於對手「先友後敵」的手法，川普絕不會容許中國超越美國，而北京也未存期望，只是配合演出。

美東時間20日上午將宣誓成為美國總統的川普17日與中國國家主席習近平通電話，隨後在自家社群媒體Truth Social發文說，「這次通話對中美兩國來說都是非常好的。我期望我們能共同解決許多問題，並立即開始著手」。

香港星島日報今天的社論表示，相較於川普2016年底首次當選總統後一星期兩人就已通電話，這次通話並不算早，但歷經川普第一次任期內中美貿易戰以及川普去年選舉時揚言將中國貨品關稅加至60%至100%，各方原本預期美中將出現一場暴風雨，川普卻在就職前主動與習近平溝通，令人意外。

不僅如此，星島日報社論分析，川普去年底再次當選後對中方再無惡言，並展現連串緩和雙方緊張的舉動，包括表態美中可共同解決世界所有問題，顯現合作之意，以及邀請習近平出席就職典禮。

不過，這篇社論表示，川普的示好極可能只是作為生意人的一種手段，「特朗普（川普）為求榨盡利益，其手段是對盟友是先敵後友，對敵人則先友後敵」。

社論分析，對於對手，川普採先友後敵手法，先展示友好，給予對方籠絡他的機會，取得利益後才改拿大棒打壓，「特朗普1.0時就以此榨取中國」，2017年初上任後快速安排習近平訪美，並在同年底訪中，北京為示友好大舉購買美國大豆、飛機，雙方簽署逾2500億美元協議；但川普離開中國後就變臉，揮動關稅大棒，逼中方在2020年初簽城下之盟，購買2000億美元美國貨。

社論說，川普現在示好，無非是要中國為美國利益服務，大買美國貨、阻止芬太尼原材料流向美國以及支持美國化解俄烏戰爭、以哈戰爭。

至於川普真實心意可從他提名的高官近日在國會提名聽證會的發言而探知，例如被提名國務卿的盧比歐（Marco Rubio）指責中國以說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升全球超級強權。

這篇社論指出，川普內閣充斥對中鷹派，就是要阻止中國崛起，不容中國超越美國，「特朗普1.0時已明言不容中國超越美國，現在中國威脅更大，特朗普更不會放生中國，這才是中美關係的本質」。

對於川普的「善意」，社論以「積極回應」形容北京的做法，包括習近平與川普通話時同意建立戰略溝通管道，針對重大問題保持經常性聯繫；對於川普就職禮，中方也並非如同過往由駐美大使代表，而是改派國家副主席韓正以「習近平特別代表」身分參加，是歷來最高級別。

不過，社論分析，中方並非幻想可與川普緩和矛盾，而是配合他演戲，以拖延中美硬碰硬，換取更多時間發展經濟和改善民生。中美鬥爭是長途賽，中國只有做好自己，才有更多本錢與川普周旋。