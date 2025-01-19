快訊

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

王鴻薇：消防署保證不會讓「黑熊」出沒 韌性醫療預算未刪一毛

MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國候任總統川普今天表示，他打算於發表就職演說之後「立刻」開始簽署一批行政命令，數量將創下紀錄。

川普告訴國家廣播公司新聞網（NBC）說，他20日上任後要簽署的行政命令數量未定，但總數將會「創下紀錄」。

被問到是否會超過100件，川普表示「至少是這個範圍」的數目。

法新社報導，川普預料簽署的行政命令當中，有許多是用來取消總統拜登政府任內推動的政策。

川普新政府首日要兌現的承諾，還包括大規模驅逐移民計畫。

川普向NBC表示，驅逐無證移民的行動將「非常、非常迅速地展開」。

川普 拜登 移民

延伸閱讀

川普2.0襲全球 單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

川普國會山莊內就職空間小 金主急索入場券

川普就職倒數 煙火秀、酒會先暖場

反川普群眾再上街頭 美國分裂未到盡頭

相關新聞

TikTok今熄燈！川普：上任後可能延90天 蘋果谷歌陷1天時間差窘境

中國大陸企業字節跳動旗下短影音平台TikTok，將在美東時間19日午夜於美國關閉。即將在20日就職的美國總統當選人川普1...

見面三分情？傳川普上任百日內出訪北京 台灣、關稅成焦點

美國候任總統川普將在當地時間20日宣誓就職，華爾街日報引述知情人士報導，川普有意在就任後100天內出訪中國，尋求加深與中...

川普國會山莊內就職空間小 金主急索入場券

美國候任總統川普20日就職典禮臨時改至國會山莊圓形大廳舉行。工作人員加緊佈置，大廳已排出折疊椅，美媒報導約可排600張椅...

川普回鍋北京嚴陣以待 中國只能加強改革穩經濟

面對川普2.0，最「如臨大敵」者莫過於中國。相較於川普第一次總統任期內的美中貿易戰，如今中國更面臨經濟低迷的窘境。對中國...

川普2.0襲全球 單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

美國總統當選人川普的外交路線主要以單邊行動和交易取向推動「美國優先」的議程。分析指出，此舉可能削弱美國長期維護的自由主義...

川普掃蕩移民從芝加哥做起 傳紐約邁阿密也入列

美國總統當選人川普本月20日上任後，他的新政府幾乎馬上就會在全美多個城市展開大規模掃蕩移民的行動；多位官員和人權團體表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。