川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄

美國候任總統川普今天表示，他打算於發表就職演說之後「立刻」開始簽署一批行政命令，數量將創下紀錄。

川普告訴國家廣播公司新聞網（NBC）說，他20日上任後要簽署的行政命令數量未定，但總數將會「創下紀錄」。

被問到是否會超過100件，川普表示「至少是這個範圍」的數目。

法新社報導，川普預料簽署的行政命令當中，有許多是用來取消總統拜登政府任內推動的政策。

川普新政府首日要兌現的承諾，還包括大規模驅逐移民計畫。

川普向NBC表示，驅逐無證移民的行動將「非常、非常迅速地展開」。