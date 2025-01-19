川普就職倒數 煙火秀、酒會先暖場

美國總統當選人川普今晚將從佛州飛抵華府，準備參加就職大典。因天候嚴寒，這場標誌他回鍋掌權的典禮將一改過去作法，移師室內舉行。

路透社報導，即將卸任的總統拜登將派出空軍飛機到川普位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的住所，把川普接來華府，川普的夫人梅蘭妮亞（Melania）、女兒伊凡卡（Ivanka）和女婿庫許納（Jared Kushner）將陪同搭機。

川普抵達後，預計會立刻前往他在華府郊區、維吉尼亞州史特林（Sterling）的高爾夫俱樂部，大約500名賓客將在那裡出席酒會，欣賞煙火秀和音樂表演。

之後78歲的川普明天（即就職典禮前夕）會在華盛頓市中心的第一資本體育館（Capital One Arena）辦活動與支持者聚會，20日中午12時宣誓就職後，下午也會舉行活動。

川普20日的就職大典將因天候寒冷移至國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，而總統就職遊行原定沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）經過白宮，現在也將改在第一資本體育館內進行。

原定22萬多名在國會大廈戶外場地參加典禮的持票賓客，現在大部分無法觀看在圓形大廳舉行的宣誓就職儀式，只有一小部分能進入容納2萬人的第一資本體育館。

川普將在圓形大廳發表就職演說，這是雷根1985年1月第2次就職典禮以來，首見總統就職典禮移師室內。